Новая Зеландия Женщины - Франция Женщины прогноз и ставки на матч 31 июля 2024 года

Прогноз на матч Индивидуальный тотал Франция больше 2,5 Коэф.: 1.72 Промокод Мелбет ml_179352 Промокод скопирован 4.80 Сделать ставку

Хозяйки Олимпийских игр 2024, Франции, сыграет в заключительном туре группового этапа футбольного турнира. Соперником команды будет сборная Новая Зеландия, матч состоится в среду, 31 июля, а начнется в 21:00 по центральноевропейскому времени. Эксперты Dailysports подготовили для вас прогноз на эту встречу.

Новая Зеландия Женщины

Новозеландцы еще имеют чисто теоретические шансы на четвертьфинал футбольного турнира на Олимпийских играх 2024. Однако, для этого нужно убедительно побеждать хозяек турнира - Францию, ведь до этого, Новая Зеландия не смогла выиграть ни разу в группе. Сначала они проиграли Канаде с минимальным счетом 1:2, а во втором матче уступили Колумбии 0:2.

Сейчас у Новой Зеландии ноль очков и разница забитых и пропущенных 1:4. Именно поэтому, чтобы пройти дальше, им нужно сделать невероятное и разгромить Францию. Вообще, Новая Зеландия только один раз выходила в плей-офф Олимпиады, происходило это в 2012 году. Еще в трех случаях они покидали турнир на групповом этапе.

Франция Женщины

Хозяева Олимпиады пока проводят его не так, как они хотели, по моему мнению. В первой игре они одержали невероятную тяжелую победу в матче против Колумбии. Ле Бле обыграли соперников 3:2, но колумбийки были близки к тому, чтобы отыграться во втором тайме со счета 0:3. В следующем матче они вообще потерпели поражение. И игре против Канады именно француженки первыми вышли вперед под занавес первого тайма, но во второй половине удержать преимущество не смогли.

Более того, Канада забила победный гол на 90+12 минуте. В итоге, три балла после двух матче и все равно хорошие шансы на плей-офф, ведь в последнем туре они сыграют против аутсайдера группы. Если Ле Бле сможет обеспечить для себя необходимый результат и выйти в плей-офф, то это будет третий четвертьфинал для Франции на Олимпиадах. В общем, для француженок это третий турнир, а самым высоким достижением до этого, было четвертое место 2012 года.

Интересные факты и личные встречи

Сборная Франции и Новой Зеландии дважды играли между собой. В обоих случаях побеждала Франция: 2:1 и 3:0.

Новая Зеландия - Франция Прогноз

Франция не смогла решить вопрос о плей-офф в предыдущих двух матчах, сейчас эта возможность очень хорошая - против них аутсайдер группы. Я убежден в победе хозяев турнира и сделаю ставку на индивидуальный тотал Франции больше 2,5 с коэффициентом 1,72.

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