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Новак Джокович – Янник Синнер прогноз и ставки на матч 26 января 2024 года

Ковальчук Сергей Ковальчук Сергей Експерт Dailysports
Новак Джокович - Янник Синнер прогноз
Новак Джокович Новак Джокович
Открытый чемпионат Австралии Сегодня, 22:30 Новак Джокович - Янник Синнер
Мельбурн, Rod Laver Arena
Янник Синнер Янник Синнер
Прогноз на матч Тотал больше 37,5
Коэф.: 1.66
100% -й бонус на первый депозит
100%
1хБет 5.00
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26 января на Открытом чемпионате Австралии определятся финалисты турнира, в первом полуфинале сыграют Новак Джокович – Янник Синнер прогноз на матч этих ребят читайте на страницах нашего ресурса.

Новак Джокович

«Ноле» дошел до полуфинала, он в двух шагах от своего 25 шлема, фантастическая цифра. Особых проблем у Джоковича не было, по ходу турнира о н проиграл три сета, хотя не было случаев, когда серб был близок к поражению. На таких поздних стадиях сербу уже должен помочь его огромный опыт. Новаку 36 лет, он лидер мирового рейтинга, спортсмен сам понимает, что его доминирование приближается к завершению, ведь года берут свое.

Янник Синнер

Молодому итальянцу всего 22 года, если все будет хорошо, его ждет блестящая карьера. Пока для Синнера это второй финал мэйджора, до финалов он не доходил. Спортсмен блестяще играет на этом турнире, так как не проиграл ни одной партии, он по очереди обыграл таких ребят как: Ван де Зандсхюлп, Де Йонг, Баэс, Хачанов и Рубльов. Итальянец сейчас является четвертой ракеткой мира и находится в отличной форме.

История очных противостояний

Если брать в целом, Джокович владеет преимуществом в очных противостояниях 4:2. Нельзя не отметить тот факт, что с ноября прошлого года соперники успели сыграть трижды, и в двух случаях побеждал Синнер.

Прогноз на матч Новак Джокович – Янник Синнер

Хоть Джокович и фаворит этой встречи, многие понимают, что молодой и уверенный итальянец неудобный для него соперник. Даже если Синнер выиграет, это не будет считаться сенсацией большого масштаба. С большой вероятностью матч не будет коротким, поэтому ставка на тотал больше 37,5 геймов выглядит проходимой.

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Прогноз на матч Тотал больше 37,5
Коэф.: 1.66
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1хБет 5.00
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