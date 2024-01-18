Новак Джокович – Томас Мартин Этчеверри прогноз и ставки на матч 19 января 2024 года

Прогноз на матч П2(+7,5) Коэф.: 1.86 100% -й бонус на первый депозит 100% 5.00 Сделать ставку

В рамках третьего круга Открытого чемпионата Австралии свою встречу проведут Новак Джокович – Томас Мартин Этчеверри, прогноз на матч этих теннисистов мы опубликовали на нашем ресурсе.

Новак Джокович

Перечислять рекорды и трофеи Джоковича нет смысла, ведь во многом он лучший в истории, но не теряет мотивации. На этом мэйджоре «ноле» считают главным фаворитом, несмотря на то, что сербу 36 лет. В первом круге Новак 4 часа мучился с молодым хорватом Прижмичем, которого одолел в четырех сетах. Столько же партий понадобилось и для победы во втором круге против австралийца Попырина. Джокович является первой ракеткой мира, но если будет продолжать в таком же духе, сил до финала может и не хватить.

Томас Мартин Этчеверри

Молодой аргентинец не так известен широкой публике, хотя его можно назвать смелым середняком, ведь спортсмен занимает 32-ю строчку в мировом рейтинге в свои 24 года. Интересно, что одним из кумиров Этчеверри является именно Джокович. На этом турнире спортсмен одолел двух заслуженных ветеранов, сначала Энди Маррея, а потом Гаэля Монфиса, причем сделал это уверенно в обоих случаях, потратив по три сета. Интересно, что в упомянутых встречах аргентинца считали небольшим андердогом.

История очных противостояний

Теннисисты пересекались дважды, обе встречи состоялись в прошлом году и завершались победами Джоковича в двух сетах.

Прогноз на матч Новак Джокович – Томас Мартин Этчеверри

Серб очевидный фаворит, хотя нельзя сказать, что он сносит своих соперников на этом турнире. Этчеверри способен навязать борьбу, к тому же он почувствовал, как это играть против «Ноле» в прошлом году. Мы считаем перспективной ставку на успех аргентинца с форой +7,5 геймов.

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