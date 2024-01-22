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Новак Джокович – Тейлор Фритц прогноз и ставки на матч 23 января 2024 года

Ковальчук Сергей Ковальчук Сергей Експерт Dailysports
Новак Джокович - Тейлор Фритц прогноз
Новак Джокович
Открытый чемпионат Австралии Сегодня, 22:30 Новак Джокович - Тейлор Фритц
Мельбурн, Rod Laver Arena
Тейлор Фритц
Прогноз на матч П1(-6)
Коэф.: 1.64
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100%
1хБет 5.00
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Открытый чемпионат Австралии привлек немало внимания любителей спорта и ставок. Сейчас начинается самая интересная фаза турнира, ведь у мужчин осталось всего 8 претендентов на титул. Предлагаем наш эксклюзивный прогноз на матч Новак Джокович – Тейлор Фритц.

Новак Джокович

Сербский теннисист увековечил свое имя в своем виде спорта, даже если его рекорды побьют, Джоковича всегда будут ставить в ряд с величайшими. «Ноле» можно считать «долгожителем», ведь в 36 лет он является первой ракеткой мира и продолжает собирать шлемы. Спортсмен на этом турнире одолел Прижмича, Попырина, Этчеверри, а в последнем матче не оставил шансов ветерану Маннарино – 6:0, 6:0, 6:3. Джокович уверен в том, что и дальше готов брать шлемы, которых уже имеет 24 в коллекции.

Тейлор Фритц

У американца такой яркой карьеры, как у предстоящего соперника нет, хотя он занимает 12-ю строчку в мировом рейтинге, ему 26 лет. Фритц на мэйджорах раньше, никогда не заходил дальше четвертьфинала, так что свой лучший результат он уже повторил. Здесь спортсмен только в пяти сетах прошел аргентинца Диаса Косту, разгромил в трех партиях француза Гастона, уверенно прошел и венгра Марожана в четырех сетах. Непростым испытанием была битва против сильного Циципаса, которого удалось обыграть – 7:6, 5:7, 6:3, 6:3.

История очных противостояний

Спортсмены играли между собой 8 раз, во всех случаях побеждал Джокович, причем только в одном матче Фритц сумел выиграть хоть одну партию, это было как раз наAustralianOpenв 2021-м году, тогда серб выиграл в пяти сетах.

Прогноз на матч Новак Джокович – Тейлор Фритц

В победу американца букмекеры не верят, да и мы сомневаемся, что Фритц сможет прервать серию поражений против «Ноле». У Джоковича есть психологическое преимущество, а это немаловажный фактор. Мы считаем, что серб сможет уверенно добиться победы, поэтому рискнем поставить на его успех с форой -6 геймов.

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Прогноз на матч П1(-6)
Коэф.: 1.64
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