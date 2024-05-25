Новак Джокович — Пьер-Юг Эрбер прогноз и ставки на матч 27 мая 2024 года
В рамках первого круга Ролан Гаррос состоится поединок между сербом Новаком Джоковичем и представителем Франции Пьер-Юг Эрбером. Встреча пройдет в Париже в понедельник, 27 мая. Начало игры запланировано на 12:00 по центрально европейскому времени. Прогноз на этот матч составлен экспертами Dailysports.
Новак Джокович
Джокович в текущем сезоне абсолютно не впечатляет своей игрой и, кажется, понемногу сдает в плане результатов. Несмотря на это серб продолжает удерживать первую строчку мирового рейтинга.
Новак в 2024-м году до сих пор не выиграл ни одного турнира, а на грунте лучше всего выступил в Монте-Карло, где в полуфинале проиграл Рууду. В Женеве серб добрался до аналогичной стадии, а поражение от Томаша Махача стало громкой сенсацией.
Пьер-Юг Эрбер
Эрбер не считается топовым теннисистом и уже давно прошел пик своей карьеры. Сейчас француз расположился в середине второй сотни, а лучшие результаты на корте показывал в парном теннисе, ведь побеждал на всех турнирах Большого Шлема.
В этом сезоне Пьер-Юг может похвастаться несколькими финалами второсортных Челленджеров, среди которых была победа во французском Кемпере в январе.
Интересные факты и личные встречи
- В этом сезоне Джокович проиграл уже пять матчей из 17-ти.
- Эрбер в восьми предыдущих играх добыл всего одну победу.
- Единственная встреча теннисистов состоялась в далеком 2013-м. Новак уверенно победил в двух сетах.
Новак Джокович — Пьер-Юг Эрбер Прогноз
Настрой Джоковича будет на должном уровне, поэтому сомнений в его победе не возникает. Думаю, Новак добьется победы в трех сетах и поставлю на общий тотал геймов больше 27.
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