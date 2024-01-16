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Новак Джокович – Алексей Попырин прогноз и ставки на матч 17 января 2024 года

Ковальчук Сергей Ковальчук Сергей Експерт Dailysports
Новак Джокович - Алексей Попырин прогноз
Новак Джокович Новак Джокович
Открытый чемпионат Австралии 17 янв 2024, 04:30 Новак Джокович - Алексей Попырин
Мельбурн, Rod Laver Arena
Алексей Попырин Алексей Попырин
Прогноз на матч П1(-8)
Коэф.: 1.71
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100%
1хБет 5.00
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17 января свою встречу на Открытом чемпионате Австралии проведут Новак Джокович – Алексей Попырин прогноз на матч этих соперников составлен аналитиками нашего сайта.

Новак Джокович

Перечислять рекорды Джоковича можно долго, он уже живая легенда, а если брать исключительно цифры, является лучшим в истории. Серб чувствует в себе силы, что готов играть на топ-уровне, поэтому он и является первой ракеткой мира. В первом круге «Ноле» экзаменовал молодого хорвата Пржмича, матч затянулся на целых 4 часа, Джокович выиграл в четырех сетах – 6:2, 6:7, 6:3, 6:4. Спортсмену уже 36 лет, у него в запасе осталось не так много времени на таком уровне.

Алексей Попырин

В свое время австралиец из семьи российских эмигрантов подавал большие надежды, на уровне юниоров он был второй ракеткой мира. Сейчас Попырину 24 года, значимых успехов у него не было, а дальше третьего круга он не заходил. По признанию самого спортсмена Открытом чемпионате Австралии его любимый турнир. В первом круге Попырин одолел другого австралийца Марка Полманса – 6:3, 7:6, 6:2. Спортсмен занимает 43-ю строчку в мировом рейтинге.

История очных противостояний

Теннисисты играли между собой всего раз, это было еще в 2019-м году на турнире в Токио, тогда Джокович одержал уверенную победу со счетом 6:4, 6:2.

Прогноз на матч Новак Джокович – Алексей Попырин

Не сложно догадаться, что «Ноле» является фаворитом этой пары, серб постарается все оформить быстро, чтоб экономить силы, ведь он хочет завоевать очередной титул. Попырин способен оказать достойное сопротивление, но бороться за победу против Джоковича он не сможет. Ставим на успех серба с форой -8 геймов.

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Прогноз на матч П1(-8)
Коэф.: 1.71
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