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Новак Джокович – Адриан Маннарино прогноз и ставки на матч 21 января 2024 года

Ковальчук Сергей Ковальчук Сергей Експерт Dailysports
Новак Джокович - Адриан Маннарино прогноз
Новак Джокович Новак Джокович
Открытый чемпионат Австралии Сегодня, 21:30 Новак Джокович - Адриан Маннарино
Мельбурн, Rod Laver Arena
Адриан Маннарино Адриан Маннарино
Прогноз на матч П1(-8,5)
Коэф.: 1.69
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100%
1хБет 5.00
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В рамках четвертого круга открытого чемпионата Австралии свою встречу проведут Новак Джокович – Адриан Маннарино прогноз на матч этих соперников составлен нашими специалистами.

Новак Джокович

«Ноле» идет к очередному титулу, нельзя сказать, что он сносит всех на своем пути, ведь Прижмича и Попырина удалось обыграть в четырех сетах, а для прохода аргентинца Этчеверри хватила и трех партий. Джокович нацелен на очередной титул, другой мотивации быть не может у действующей первой ракетки мира. Сербу 36 лет, в то время, как основные конкуренты на порядок младше. Высокий уровень мастерства и достаточная физическая подготовка пока позволяют бороться за трофеи.

Адриан Маннарино

Французский теннисист всегда считался неплохим середняком, больше 10 лет он держится в первой сотне, большинство этого времени провел в топ-50. Маннарино даже задали вопрос, в чем секрет его успеха, ведь после 34 лет он выиграл три титула АТР, а до этого два, теннисист ответил, что начал пить текилу. Спортсмен действительно переживает вторую молодость, ему 35 лет, а на этом турнире он прошел Вавринку, Мунара и Шелтона, во всех случаях для этого понадобилось пять сетов. Маннарино занимает сейчас 19-ю строчку в мировом рейтинге.

История очных противостояний

Теннисисты пересекались четыре раза, во всех случаях побеждал Джокович, причем последний матч состоялся еще в 2018-м году, в трех случаях спортсмены играли на траве и раз на харде.

Прогноз на матч Новак Джокович – Адриан Маннарино

Победа француза в этой встрече расценивают почти, как чудо, Джокович сильнее, и не должен испытать больших проблем. Маннарино будет сложно и физически, на фоне трех пятисетовых матчей, поэтому большого сопротивления от него мы не ждем. Предлагаем сделать ставку на успех серба с форой -8,5 геймов.

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Прогноз на матч П1(-8,5)
Коэф.: 1.69
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