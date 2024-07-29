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Dailysports Прогнозы Норвежцы снова оформят победу! Прогноз на матч РФШ - Будё/Глимт

Норвежцы снова оформят победу! Прогноз на матч РФШ - Будё/Глимт

Иван Ткаченко Иван Ткаченко Експерт Dailysports
Ригас Футбола Школа - Буде-Глимт прогноз Фото: glimt.no / Автор неизвестен
Ригас Футбола Школа Ригас Футбола Школа
Квалификация Лиги Чемпионов Сегодня, 13:00 Ригас Футбола Школа - Буде-Глимт
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Международные, LNK Sporta Parks
Буде-Глимт Буде-Глимт
Обзор Составы H2H Турнирная сетка Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Обе забьют - Да
Коэф.: 1.6
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Мелбет 4.80
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Один из поединков в рамках второго раунда квалификации Лиги чемпионов будет сыгран в Латвии, где на арене «LNKSportaParks» местный клуб РФШ примет норвежский Будё/Глимт. Первый матч этих команд в Норвегии завершился с разгромным счётом 4:0 в пользу хозяев. Предлагаем прогноз на этот матч от команды экспертов Dailysports.

РФШ

Команда Виктора Мороза в прошлом сезоне выиграла второе чемпионство в своей истории, опередив основного конкурента в лице ФК Рига всего на один пункт за счёт осечки конкурента в последнем туре. В новом розыгрыше VirsligaРФШ занимает первое место и опережает ФК Рига на четыре очка.

В предыдущем раунде квалификации латвийский клуб прошёл Ларн из Северной Ирландии, обыграв соперника в двух поединках 3:0 дома и 4:0 на выезде. А вот дать бой чемпиону Норвегии подопечные Виктора Морозова не смогли и шансов вернуться в игру практически не имеют. На выходных РФШ в рамках чемпионата проводил выездной матч против Тукумс 2000 и добился победы со счётом 4:1.

Будё/Глимт

«Глимт» проводит очередной отличный сезон и уверенно занимает первое место в турнирной таблице норвежской Элитсерии. В 17-ти сыгранных поединках команда Кьетиля Кнутсена набрала 37 очков, оформив 11-ть побед при двух поражениях. Ближайшего соперника в лице Викинга команда опережает на шесть очков, однако у преследователя есть матч в запасе.

В последнем туре Будё/Глимт проводил выездной матч против КФУМ Осло и сыграли только вничью 1:1. В восьми домашних матчах Будё/Глимт не проиграл ни разу, добыв пять побед. Обыграв латвийский клуб с разгромным счётом Будё/Глимт может спокойно готовится к следующему раунду квалификации. Стоит напомнить, что в прошлом году норвежский клуб дошёл до последней стадии плей-офф, где в дополнительное время уступил загребскому Динамо.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • Ранее команды никогда не играли в еврокубках
  • В пяти матчах из шести последних с участием Будё/Глимт сыграла ставка на «Обе забьют»
  • В пяти последних матчах с участием РФШ сыграла ставка на «Тотал больше 2.5»

РФШ – Будё/Глимт прогноз

Победитель в паре уже определён, так что норвежцы могут смело сыграть в полноги. Хотя даже этого может хватить, чтобы обыграть РФШ. Наша ставка здесь «Обе забьют» с коэффициентом 1.60.

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Прогноз на матч Обе забьют - Да
Коэф.: 1.6
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Мелбет 4.80
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