Норвежцы снова оформят победу! Прогноз на матч РФШ - Будё/Глимт

Прогноз на матч Обе забьют - Да Коэф.: 1.6 Промокод Мелбет ml_179352 Промокод скопирован 4.80 Сделать ставку

Один из поединков в рамках второго раунда квалификации Лиги чемпионов будет сыгран в Латвии, где на арене «LNKSportaParks» местный клуб РФШ примет норвежский Будё/Глимт. Первый матч этих команд в Норвегии завершился с разгромным счётом 4:0 в пользу хозяев. Предлагаем прогноз на этот матч от команды экспертов Dailysports.

РФШ

Команда Виктора Мороза в прошлом сезоне выиграла второе чемпионство в своей истории, опередив основного конкурента в лице ФК Рига всего на один пункт за счёт осечки конкурента в последнем туре. В новом розыгрыше VirsligaРФШ занимает первое место и опережает ФК Рига на четыре очка.

В предыдущем раунде квалификации латвийский клуб прошёл Ларн из Северной Ирландии, обыграв соперника в двух поединках 3:0 дома и 4:0 на выезде. А вот дать бой чемпиону Норвегии подопечные Виктора Морозова не смогли и шансов вернуться в игру практически не имеют. На выходных РФШ в рамках чемпионата проводил выездной матч против Тукумс 2000 и добился победы со счётом 4:1.

Будё/Глимт

«Глимт» проводит очередной отличный сезон и уверенно занимает первое место в турнирной таблице норвежской Элитсерии. В 17-ти сыгранных поединках команда Кьетиля Кнутсена набрала 37 очков, оформив 11-ть побед при двух поражениях. Ближайшего соперника в лице Викинга команда опережает на шесть очков, однако у преследователя есть матч в запасе.

В последнем туре Будё/Глимт проводил выездной матч против КФУМ Осло и сыграли только вничью 1:1. В восьми домашних матчах Будё/Глимт не проиграл ни разу, добыв пять побед. Обыграв латвийский клуб с разгромным счётом Будё/Глимт может спокойно готовится к следующему раунду квалификации. Стоит напомнить, что в прошлом году норвежский клуб дошёл до последней стадии плей-офф, где в дополнительное время уступил загребскому Динамо.

Интересные факты о матче и история личных встреч

Ранее команды никогда не играли в еврокубках

В пяти матчах из шести последних с участием Будё/Глимт сыграла ставка на «Обе забьют»

В пяти последних матчах с участием РФШ сыграла ставка на «Тотал больше 2.5»

РФШ – Будё/Глимт прогноз

Победитель в паре уже определён, так что норвежцы могут смело сыграть в полноги. Хотя даже этого может хватить, чтобы обыграть РФШ. Наша ставка здесь «Обе забьют» с коэффициентом 1.60.

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