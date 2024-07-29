Нас ждёт яркий поединок в третьем туре! Прогноз на матч Парагвай - Мали

Прогноз на матч Тотал больше 2,5 Коэф.: 1.9 Промокод Мелбет ml_179352 Промокод скопирован 4.80 Сделать ставку

В рамках третьего тура групповой стадии олимпийского футбольного турнира в Париже между собой сыграют сборные Парагвая и Мали. Предлагаем прогноз на этот матч от команды экспертов Dailysports.

Парагвай

Сборная Парагвая является редким участником футбольных турниров на Олимпийских играх. Последний раз эта сборная принимала участие в Олимпийских играх 20 лет назад в Греции. При этом Парагвай тогда дошёл до финала, где с минимальным счётом проиграл сборной Аргентины.

В стартовом туре Парагвай неожиданно с крупным счётом 0:5 проиграл сборной Японии. Тем самым южноамериканцы продемонстрировали всему миру, что у них серьёзные проблемы в обороне. Да и в атаке в первом туре Парагвай, скажем прямо, не впечатлил.

Тем не менее, команде удалось взять три очка в рамках второго тура в противостоянии с Израилем. «Гуарани» дважды вели в счёте, однако Израиль отыгрывался. И лишь на в компенсированное время на 90+3-й и 90+6-й минуте Парагвай отправил два мяча в ворота соперника.

Мали

Сборная Мали также, как и Парагвай, принимали участие на Олимпийских играх в 2004 году в Греции. При этом малийцы также приятно удивили тогда, выйдя в четвертьфинал турнира. Прыгнуть выше головы Мали тогда не удалось и они уступили в овертайме с минимальным счётом сборной Италии.

В стартовом туре сборная Мали встречалась с израильтянами и сумела взять один балл, сыграв вничью 1:1. При этом Мали владел огромным преимуществом по ходу поединка, однако пропустил первым в свои ворота. В итоге «орлы» отыгрались, однако забить победный мяч не смогли. Не удалось проявить себя Мали и во втором туре, когда они проиграли с минимальным счётом Японии.

Интересные факты о матче и история личных встреч

Ранее команды никогда не играли между собой

В 4-х матчах из пяти последних поединках с участием Парагвая сыграла ставка на «Тотал больше 2.5»

Только в одном матче из пяти последних с участием Мали сыграла ставка на «Обе забьют»

Парагвай – Мали прогноз

Букмекеры очень осторожно подходят к котировкам на этот матч, оценивая победу команд примерно одинаковыми коэффициентами. Предлагаем взять здесь «Тотал больше 2.5» с коэффициентом 1.90.

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