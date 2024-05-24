Наполи — Лечче прогноз и ставки на матч 26 мая 2024 года

Прогноз на матч Тотал больше 2.5 Коэф.: 1.59 100% -й бонус на первый депозит 100% 5.00 Сделать ставку

В рамках 38-го тура итальянской Серии А состоится поединок между Наполи и Лечче. Встреча пройдет в Неаполе в воскресенье, 26 мая. Начало игры запланировано на 18:00 по центрально европейскому времени. Прогноз на этот матч составлен экспертами Dailysports.

Наполи

Провальный и многострадальный сезон в исполнении действующих чемпионов Италии подошел к концу. Избежать катастрофических неудач не помогла даже смена тренера, а команда к последнему туру подошла на десятой позиции в турнирной таблице.

От Наполи уже ничего не зависит, но успех в заключительном матче оставит команде маленький шанс на попадание в Лигу конференций. Очевидно, что это не те результаты, но которые рассчитывали в Неаполе, поэтому летом клуб наверняка ждут очередные перемены.

Лечче

Лечче вопреки пессимистическим прогнозам сумел сохранить путевку в элите и даже избежал нервной концовки чемпионата. Несмотря на неудачный отрезок сезона подопечные Луки Готти не ведут борьбу за выживание, опережая Эмполи, идущий в зоне вылета, на четыре очка.

После солидного первого круга Лечче заметно сдал в плане результатов. Команда нуждается в усилении, ведь в грядущем сезоне остаться в Серии А с такой игрой будет гораздо сложнее.

Интересные факты и личные встречи

Наполи не может победить на своем стадионе уже почти три месяца.

Лечче проиграл лишь один гостевой матч из последних пяти.

В последних трех матчах этих команд в Неаполе было забито 13 голов.

Наполи — Лечче Прогноз

Неаполитанцы обязаны побеждать, но спасти неважный сезон уже точно не получится. В любом случае, полагаю, что Наполи выиграет, а ставить буду на тотал больше 2.5 голов.

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