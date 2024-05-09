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Наполи — Болонья прогноз и ставки на матч 11 мая 2024 года

Мартин Свобода Мартин Свобода Експерт Dailysports
Наполи - Болонья прогноз Фото: isport.ua/ Автор неизвестен
Наполи Наполи
Серия А Италия 11 мая 2024, 12:00 Наполи - Болонья
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- : -
Италия, Naples, Сан-Паоло
Болонья Болонья
Обзор H2H Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Обе забьют - Да
Коэф.: 1.77
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В рамках 36-го тура итальянской Серии А состоится поединок между Наполи и Болоньей. Встреча пройдет в Неаполе в субботу, 11 мая. Начало игры запланировано на 18:00 по центрально европейскому времени. Прогноз на этот матч составлен экспертами Dailysports.

Наполи

Нынешний сезон для действующих чемпионов Италии обернулся сущим провалом. Команда просто ничтожно выглядит в последнее время и все дальше отдаляется от еврокубковой зоны. Нечасто чемпион страны в следующей кампании не может завоевать путевку в евротурниры, но Наполи к этому невероятно близок. Безусловно ключевую роль в этом сыграл уход Спаллетти, ведь основной костяк футболистов остался. За три тура до конца чемпионата Наполи ведет борьбу с Фиорентиной за место в Лиге конференций, а ключевым станет очный матч этих команд в следующем туре.

Болонья

Прыжок выше головы уже совершен, осталось удержать позицию, которая даст право сыграть в Лиге чемпионов в следующем сезоне. Пока подопченые Мотты опережают идущую шестой Рому на четыре очка. Две осечки в прошлых матчах с Удинезе и Торино могут дорого стоить, ведь после Наполи Болонья сыграет с Ювентусом, а в заключительном туре померяется силами с Дженоа. Календарь не из простых, но команда уже показала, что может справляться с давлением.

Интересные факты и личные встречи

  • Наполи не может победить в четырех матчах кряду.
  • Болонья не проигрывает в гостях с середины февраля.
  • Болонья не побеждает Наполи с 2019-го года.

Наполи — Болонья Прогноз

Неудачная серия Наполи когда-то должна закончиться. Не факт, что это случиться в следующем матче, поэтому ставку предлагаю делать менее рисковую — обе забьют.

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Прогноз на матч Обе забьют - Да
Коэф.: 1.77
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