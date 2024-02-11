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Наоми Осака – Каролин Гарсия прогноз и ставки на матч 12 февраля 2024 года

Сергей Коваль Сергей Коваль Експерт Dailysports
Наоми Осака - Каролин Гарсия прогноз
Наоми Осака Наоми Осака
Qatar TotalEnergies Open 2024 12 фев 2024, 07:30 Наоми Осака - Каролин Гарсия
Доха, Khalifa International Tennis and Squash Complex
Каролин Гарсия Каролин Гарсия
Прогноз на матч Победа Наоми Осака
Коэф.: 2.18
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В первом круге турнира в Дохе свою встречу проведут Наоми Осака – Каролин Гарсия, прогноз на матч этих теннисисток составлен нашими аналитиками.

Наоми Осака

Японская экс-первая ракетка мира пытается вернуться в тур, пока ей ожидаемо тяжело, хотя есть большие шансы вернуться на прежний уровень. Пока есть мало поводов для радости, ведь спортсменка проиграла 3 встречи из 4, нужно отметить, что все соперницы были серьезного уровня. Формально, Осака находится в восьмой сотне мирового рейтинга, ей 26 лет.

Каролин Гарсия

Французская теннисистка тоже способна показывать теннис топ-уровня, сейчас она 21-я ракетка мира, хотя шлемов никогда не выигрывала. Гарсия успела провести в этом году 9 матчей, одержав пять побед. На последнем турнире в Абу-Даби спортсменка уступила в упорной борьбе уже в первом круге опытной румынке Кырстя – 7:6, 4:6, 4:6. Гарсии 30 лет, возраст близкий к ветеранскому для женского тенниса.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • Теннисистки пересекались дважды, счет очных противостояний пока что 1:1.
  • Соперницы играли между собой меньше месяца назад, в первом кругеAustralianOpen, тогда Гарсия одержала победу в сложном матче – 6:4, 7:6.

Наоми Осака – Каролин Гарсия Прогноз

В этой паре Гарсия небольшой фаворит, хотя вполне очевидно, что Осака будет прибавлять с каждым матчем, японка далека от своего максимума. Нам сложно отдать кому-то предпочтение, встречаются сильные, но нестабильные на данном этапе теннисистки. Рискнем поставить на мини-сенсацию, поэтому берем чистую победу Осаки.

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Прогноз на матч Победа Наоми Осака
Коэф.: 2.18
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