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Наоми Осака – Даниэль Коллинз прогноз и ставки на матч 6 февраля 2024 года

Ковальчук Сергей Ковальчук Сергей Експерт Dailysports
Наоми Осака - Даниэль Коллинз прогноз
Наоми Осака Наоми Осака
2024 Abu Dhabi Open Сегодня, 05:00 Наоми Осака - Даниэль Коллинз
Абу-Даби, Zayed Sports City
Даниэль Коллинз Даниэль Коллинз
Прогноз на матч Тотал больше 21
Коэф.: 1.73
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В рамках первого круга престижного турнира в Абу-Даби свою встречу проведут Наоми Осака – Даниэль Коллинз.

Наоми Осака

Экс-первая ракетка мира прервала свои выступления на 15 месяцев из-за декрета, сейчас она уже мама, и пытается возобновить спортивную карьеру. Вернуть былую форму непросто, Осака в Брисбене обыграла в двух сетах немку Корпас, а потом в упорной борьбе уступила в трех партиях сильной и опытной Каролине Плишковой. На открытом чемпионате Австралии японка уступила в первом же круге Каролин Гарсии – 4:6, 6:7. Осаке сейчас 26 лет, в рейтинге она на далеком 757-м месте, хотя в ее случае это точно ничего не значит. Спортсменка имеет все шансы выйти на былой уровень, ведь играет она даже сейчас неплохо.

Даниэль Коллинз

Опытную американку можно считать крепким середняком мирового тенниса, в свое время она раз доходила до финала шлема, но своим шансом не воспользовалась. Сейчас Коллинз 30 лет, она является 71-й ракеткой мира. На открытом чемпионате Австралии спортсменка дошла до второго круга, сначала обыграла в трех партиях Кербер, а потом тоже в трех сетах уступила действующей первой ракетке мира Иге Свентек. В Абу-Даби американка начала с квалификации, где обыграла гречанку Папа Михаил – 6:2, 6:3, а потом чешку Линду Фрухвиртову -6:4, 6:3.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • Ранее спортсменки пересекались четыре раза, во всех случаях матч завершался в двух сетах, пока счет 3:1 в пользу Осаки.
  • После возвращения Осака проиграла 2 из з встреч.
  • Американка провела 7 матчей в этом году, одержав в них 4 победы.

Наоми Осака – Даниэль Коллинз Прогноз

Изначально букмекеры не выделяли фаворита в этой паре, но сейчас коэффициент на успех американки немного упал. Ожидаем интересной и упорной борьбы двух сильных теннисисток. Такая встреча точно может затянуться, поэтому мы берем ставку тотал больше 21 гейма.

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Прогноз на матч Тотал больше 21
Коэф.: 1.73
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