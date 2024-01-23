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Намибия – Мали прогноз и ставки на матч 24 января 2024 года

Ковальчук Сергей Ковальчук Сергей Експерт Dailysports
Намибия - Мали прогноз
Намибия Намибия
Кубок африканских наций 24 янв 2024, 12:00 Намибия - Мали
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Международные, San Pedro, Stade Laurent Pokou
Мали Мали
Обзор Н2Н Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Победа Мали
Коэф.: 1.58
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Футбольная среда порадует четырьмя играми кубка африканских наций, среди них и битва Намибия – Мали, прогноз на матч упомянутых сборных можно прочесть на страницах нашего ресурса.

Намибия

Для Намибии этот турнир стал историческим, так как команда одержала первую победу на кубках африканских наций. В первом туре удалось обыграть сильный Тунис со счетом 1:0, причем действительно выдали хороший матч. Развить успех во второй встрече не удалось, провалились во второй встрече против Южной Африки – 0:4, пропустив три мяча еще в первом тайме. Команда идет третьей в группе, отставая от второй строчки по дополнительным показателям, при этом есть неплохие шансы на попадание в плей-офф.

Мали

После двух туров группового раунда Мали захватил лидерство в своем квартете, набрав 4 очка. В первой встрече команда в непростой битве обыграла Южную Африку – 2:0, забив оба мяча во втором тайме, хотя в первой половине соперник не реализовал пенальти. Хороший матч сборная провела и против Туниса, где владела преимуществом, но битва завершилась со счетом 1:1. Даже если Мали отлетит на третье место в группе, путевка в плей-офф гарантирована, ведь удастся обойти, как минимум две команды в рейтинге третьих мест.

История очных противостояний

Команды пересекались единственный раз в квалификации к кубку африканских наций, в 2020-м году, тогда сборная Мали выиграла обе встречи – 1:0 дома и 2:1 на выезде.

Прогноз на матч Намибия – Мали

В данном противостоянии сборная Мали котируется фаворитом, это выглядит логично, учитывая уровень игры команд на этом турнире. Намибия показала, что может выдать сильный матч, хотя соперник очень сильный. Мы считаем перспективной ставку на чистую побед у Мали.

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Прогноз на матч Победа Мали
Коэф.: 1.58
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