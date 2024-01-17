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Монако — Реал Мадрид прогноз и ставки на матч 19 января 2024 года

Оливер Вайт Оливер Вайт Експерт Dailysports
Монако - Реал Мадрид прогноз
Монако Монако
Евролига 19 янв 2024, 13:00 Монако - Реал Мадрид
Монако , Salle Gaston Medecin
Реал Мадрид Реал Мадрид
Прогноз на матч Победа Реал Мадрид
Коэф.: 1.85
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В рамках 22-го тура баскетбольной Евролиги состоится поединок между Монако и Реалом. Встреча пройдет в пятницу, 19 января. Начало игры запланировано на 20:00 по центрально европейскому времени.

Монако

В последние годы команда добилась внушительного прогресса и продолжает поддерживать высокую планку. В Евролиге Монако ведет борьбу за места в плей-офф и после 21-го матча идут на восьмой позиции, имея в своем активе 11 побед.

На внутренней арене команда уверенно закрепилась на самом верху турнирной таблицы. В 18-ти поединках Монако потерпел всего одно поражение.

Реал Мадрид

Мадридский коллектив выделяется стабильностью на фоне остальных команд Евролиги. Лишь два поражения за более чем половину регулярного сезона позволяют уверенно лидировать в турнирной таблице.

Интересно, что в чемпионате ситуация складывается похожим образом. Там Реал тоже проиграл всего два матча, однако Уникаха наступает на пятки и находится на расстоянии всего одной победы.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • Монако выиграл шесть домашних матчей из последних семи.
  • Три из четырех поражений Реала в текущем сезоне случились как раз в гостевых играх.
  • Матч первого круга завершился уверенной победой испанцев — 91:73.

Прогноз на матч Монако — Реал Мадрид

Думаю, что у хозяев будет не так много шансов на положительный результат в этом поединке. Полагаю, что Реал добьется комфортной победы и именно на такой исход предлагаю сделать ставку.

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Прогноз на матч Победа Реал Мадрид
Коэф.: 1.85
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