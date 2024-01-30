Монако – Партизан прогноз и ставки на матч 31 января 2024 года

Прогноз на матч Тотал больше 164,5 Коэф.: 1.72 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.90 Сделать ставку

31 января в рамках Евролиги пройдет четыре встречи, в том числе между собой сыграют Монако – Партизан, прогноз на матч этих соперников составлен нашими аналитиками.

Монако

Для Монако этот сезон Евролиги пока получается удачным, так как команда идет шестой в турнирной таблице, с солидным результатом 13 побед при 10 поражениях. В последней встрече удалось одержать тяжелую выездную победу над Эфесом со счетом 80:78. Упомянутый успех стал третьим в четырех матчах, так что команда сейчас точно на ходу. Монако доминирует на внутренней арене, 19 побед в 20 встречах, позволяют уверенно лидировать в регулярном чемпионате. Хоть клуб идет высоко, конкуренция в Евролиге плотная, буквально пару неудач, и можно оказаться за боротом плей-офф.

Партизан

У Партизана тоже дела идут неплохо, команда выиграла 12 игр из 23, такой результат позволяет расположиться на десятой строчке регулярного чемпионата Евролиги, стоит отметить, что клубы с 8-й по 11-ю позицию имеют одинаковое количество побед. В последней встрече удалось обыграть на своем паркете Жальгирис со счетом 81:72, эта победа стала второй в трех противостояниях.

Интересные факты о матче и история личных встреч

Битва первого круга выдалась напряженной, Партизан сумел вырвать победу со счетом 89:85 только в овертайме.

Монако выиграл 7 из 10 встреч Евролиги на своем паркете.

Партизан плохо играет в гостях, 9 поражений в 12 противостояниях.

Монако – Партизан Прогноз

Поскольку команды разделяет всего одна победа, нас ожидает битва прямых конкурентов. Монако считается небольшим фаворитом этой пары, это объясняется неплохой формой и фактором своего паркета. Ожидаем сложной и непредсказуемой битвы, которая может закончиться с любым исходом. Предлагаем сделать здесь ставку на тотал больше 164,5 очков.

Экспрессы с коэффициентом 5+ у нас в Telegram