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Мольде – Легия прогноз и ставки на матч 15 февраля 2024

Даниил Шевчук Даниил Шевчук Експерт Dailysports
Мольде - Легия прогноз
Мольде Мольде
Лига конференций Сегодня, 12:45 Мольде - Легия
Завершен
3 : 2
Международные, Reknes, Aker Stadion
Легия Легия
Фредрик Гулбрандсен
12’ 19’
Markus Andre Kaasa
24’
64’
Жозуэ
71’
Рафал Августиняк
Обзор Детали матча Составы Н2Н Турнирная сетка Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Тотал меньше 2.5
Коэф.: 1.99
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В первом матче 1/16 финала Лиги конференций Мольде дома сыграет против Легии. Прогноз на матч этих команд подготовлен аналитиками Dailysports.

Мольде

Пятикратные чемпионы Норвегии провалили минувший чемпионат страны. Мольде финишировал лишь на пятом месте, но пробился в еврокубки как обладатель Кубка Норвегии, где в финале был обыгран Буде/Глимт (1:0). Однако в Лиге Европы Мольде удалось опередить на групповом этапе шведский Хеккен и продолжить борьбу уже в Лиге конференций. Выше, чем Мольде, в группе финишировали Карабах и Байер Леверкузен.

Легия

Легия в своей группе Лиги конференций до последнего тура боролась за первое место, но все же уступила Астон Вилле. А вот на третьем месте финишировал АЗ Алкмар, который считался фаворитом на вторую позицию. В чемпионате Польши Легия занимает четвертое место, а на выходных минимально обыграла Рух 1:0.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • В сезоне-2013/14 Мольде и Легия играли друг с другом в квалификации Лиги чемпионов. Матчи закончились ничьими 0:0 и 1:1, но дальше прошла Легия благодаря голу на выезде.
  • Легия сыграет свой 13-й матч против команд из Норвегии: 5 побед, 5 ничьих и 2 поражения

Прогноз на матч Мольде – Легия

Исходя из стиля команд, нас ждет осторожная игра с маленьким количеством опасных моментов. Ставлю на то, что команды забьют менее трех голов.

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