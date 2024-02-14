Мольде – Легия прогноз и ставки на матч 15 февраля 2024
В первом матче 1/16 финала Лиги конференций Мольде дома сыграет против Легии. Прогноз на матч этих команд подготовлен аналитиками Dailysports.
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Мольде
Пятикратные чемпионы Норвегии провалили минувший чемпионат страны. Мольде финишировал лишь на пятом месте, но пробился в еврокубки как обладатель Кубка Норвегии, где в финале был обыгран Буде/Глимт (1:0). Однако в Лиге Европы Мольде удалось опередить на групповом этапе шведский Хеккен и продолжить борьбу уже в Лиге конференций. Выше, чем Мольде, в группе финишировали Карабах и Байер Леверкузен.
Легия
Легия в своей группе Лиги конференций до последнего тура боролась за первое место, но все же уступила Астон Вилле. А вот на третьем месте финишировал АЗ Алкмар, который считался фаворитом на вторую позицию. В чемпионате Польши Легия занимает четвертое место, а на выходных минимально обыграла Рух 1:0.
Интересные факты о матче и история личных встреч
- В сезоне-2013/14 Мольде и Легия играли друг с другом в квалификации Лиги чемпионов. Матчи закончились ничьими 0:0 и 1:1, но дальше прошла Легия благодаря голу на выезде.
- Легия сыграет свой 13-й матч против команд из Норвегии: 5 побед, 5 ничьих и 2 поражения
Прогноз на матч Мольде – Легия
Исходя из стиля команд, нас ждет осторожная игра с маленьким количеством опасных моментов. Ставлю на то, что команды забьют менее трех голов.
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