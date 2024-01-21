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Главная Прогнозы Миомир Кецманович – Карлос Алькарас прогноз и ставки на матч 22 января 2024 года

Миомир Кецманович – Карлос Алькарас прогноз и ставки на матч 22 января 2024 года

Ковальчук Сергей Ковальчук Сергей Експерт Dailysports
Миомир Кецманович - Карлос Алькарас прогноз
Миомир Кецманович Миомир Кецманович
Открытый чемпионат Австралии 22 янв 2024, 03:00 Миомир Кецманович - Карлос Алькарас
Мельбурн, Rod Laver Arena
Карлос Алькарас Карлос Алькарас
Прогноз на матч П1(+9)
Коэф.: 1.69
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В рамках четвертого круга Открытого чемпионата Австралии свою встречу проведут Миомир Кецманович – Карлос Алькарас, прогноз на матч этих ребят опубликован на страницах нашего ресурса.

Миомир Кецманович

Сербский теннисист уже пятый год входит в первую сотню мира, сейчас он 60-я ракетка и считается неплохим середняком. На этом турнире Кецманович уже повторил свой лучший результат на мэйджорах, но побить личный рекорд будет сложно, учитывая статус предстоящего соперника. В первом круге спортсмен в четырех сетах одолел японца Ванатуки, а потом в пяти партиях прошел немца Штруффа. Невероятно сложным был матч против сильного американца Томми Пола, у которого удалось отыграть два матчбола в четвертом сете, а потом Кецманович со счетом 6:0 взял пятый сет. Серб полон сил, ему 24 года, есть время для прогресса.

Карлос Алькарас

Испанец одна из главных молодых звезд мирового тенниса, ему 20 лет, что не мешает быть второй ракеткой мира, а также спортсмен уже завоевал два шлема. На австралийском мэйджоре Алькарас не играл успешно, так что нынешний четвертый круг пока его лучшее достижение. Пока испанец играет уверенно, в трех сетах обыграл ветерана Гаске, одну партию отдал крепкому итальянцу Сонего. В последнем матче вел 6:1, 6:1, 1:0, в этот момент китаец Шан отказался от продолжения борьбы.

История очных противостояний

Теннисисты ранее играли между собой всего раз, это было в апреле 2022 года, в четвертьфинале турнира в Майами, тогда Алькарас выиграл в упорной борьбе – 6:7, 6:3, 7:6.

Прогноз на матч Миомир Кецманович – Карлос Алькарас

Букмекеры уверенны в победе испанского теннисиста, что выражено в их котировках. С этим сложно спорить, хотя минимальное сопротивление Кецманович может оказать. Испанец наверняка будет контролировать ход встречи и постарается все завершить в трех партиях. Мы рискнем поставить на победу серба с форой +9 геймов.

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Прогноз на матч П1(+9)
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