Миннесота Уайлд – Ванкувер Кэнакс прогноз и ставки на матч 19 февраля 2024 года

Прогноз на матч Тотал больше 5,5 Коэф.: 1.62 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.90 Сделать ставку

Среди игр НХЛ, запланированных на 19 февраля, есть смысл обратить внимание на противостояние Миннесота Уайлд – Ванкувер Кэнакс, прогноз на матч этих команд опубликован на страницах нашего сайта.

Миннесота Уайлд

«Дикари» в этом сезоне пока чаще проигрывают, чем побеждают, из-за чего идут только десятыми в своей конференции. Команда намерена бороться за попадание в плей-офф, ведь отставание от желаемой восьмерки рабочее, всего 4 очка. В последней встрече Миннесота уступила на своей арене в овертайме не самому сильному Баффало – 2:3 в овертайме, причем соперник сравнял счет в основное время за 37 секунд до финальной сирены. Это обидное поражение прервало серию из четырех побед подряд Уайлд.

Ванкувер Кэнакс

«Касатки» очень сильно проводят регулярный чемпионат, команда лидирует на Западе, опережая ближайшего преследователя на 5 очков. Некоторые конкуренты могут сократить отставание за счет запасных встреч, но даже при таких раскладах Ванкувер сохранит первую строчку. В своем последнем матче команда уступила дома одному из прямых конкурентов Виннипегу со счетом 2:4, данное поражение прервало серию из трех побед.

Интересные факты о матче и история личных встреч

Команды пересекались дважды в этом сезоне, обе встречи запомнились низкой результативностью, дома Ванкувер выиграл 2:0, а Миннесота на своей арене взяла реванш только в серии буллитов, после 1:1 в игровое время.

Дома Уайлд не впечатляют, они проиграли 3 из последних 4 встреч на своей арене.

Ванкувер выиграл 18 из 30 гостевых матчей.

Миннесота Уайлд – Ванкувер Кэнакс Прогноз

Нас ожидает увлекательная битва, где победа явно нужнее хозяевам, но лидер Запада точно не собирается раздавать очки. Букмекеры не выделяют очевидного фаворита в этой паре, с этим мы согласны, ведь стоит ожидать непредсказуемой битвы. Рабочей здесь выглядит ставка на тотал больше 5,5 закинутых шайб.

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