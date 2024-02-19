EN EN NG NG
Поиск
Результаты поиска
Главная Прогнозы Миннесота Уайлд – Ванкувер Кэнакс прогноз и ставки на матч 19 февраля 2024 года

Миннесота Уайлд – Ванкувер Кэнакс прогноз и ставки на матч 19 февраля 2024 года

Сергей Коваль Сергей Коваль Експерт Dailysports
Миннесота Уайлд - Ванкувер Кэнакс прогноз
Миннесота Уайлд
НХЛ 19 фев 2024, 14:00 Миннесота Уайлд - Ванкувер Кэнакс
Миннесота , Xcel Energy Center
Ванкувер Кэнакс
Прогноз на матч Тотал больше 5,5
Коэф.: 1.62
+100% Бонус на депозит от БК Melbet
100$
Мелбет 4.90
Сделать ставку

Среди игр НХЛ, запланированных на 19 февраля, есть смысл обратить внимание на противостояние Миннесота Уайлд – Ванкувер Кэнакс, прогноз на матч этих команд опубликован на страницах нашего сайта.

Миннесота Уайлд

«Дикари» в этом сезоне пока чаще проигрывают, чем побеждают, из-за чего идут только десятыми в своей конференции. Команда намерена бороться за попадание в плей-офф, ведь отставание от желаемой восьмерки рабочее, всего 4 очка. В последней встрече Миннесота уступила на своей арене в овертайме не самому сильному Баффало – 2:3 в овертайме, причем соперник сравнял счет в основное время за 37 секунд до финальной сирены. Это обидное поражение прервало серию из четырех побед подряд Уайлд.

Ванкувер Кэнакс

«Касатки» очень сильно проводят регулярный чемпионат, команда лидирует на Западе, опережая ближайшего преследователя на 5 очков. Некоторые конкуренты могут сократить отставание за счет запасных встреч, но даже при таких раскладах Ванкувер сохранит первую строчку. В своем последнем матче команда уступила дома одному из прямых конкурентов Виннипегу со счетом 2:4, данное поражение прервало серию из трех побед.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • Команды пересекались дважды в этом сезоне, обе встречи запомнились низкой результативностью, дома Ванкувер выиграл 2:0, а Миннесота на своей арене взяла реванш только в серии буллитов, после 1:1 в игровое время.
  • Дома Уайлд не впечатляют, они проиграли 3 из последних 4 встреч на своей арене.
  • Ванкувер выиграл 18 из 30 гостевых матчей.

Миннесота Уайлд – Ванкувер Кэнакс Прогноз

Нас ожидает увлекательная битва, где победа явно нужнее хозяевам, но лидер Запада точно не собирается раздавать очки. Букмекеры не выделяют очевидного фаворита в этой паре, с этим мы согласны, ведь стоит ожидать непредсказуемой битвы. Рабочей здесь выглядит ставка на тотал больше 5,5 закинутых шайб.

  • Экспрессы с коэффициентом 5+ у нас в Telegram
Прогноз на матч Тотал больше 5,5
Коэф.: 1.62
+100% Бонус на депозит от БК Melbet
100$
Мелбет 4.90
Сделать ставку
Ближайшие прогнозы
Аль-Нахда - Аль-Риффа прогноз Кубок АФК 19 фев 2024, 11:00 Аль-Нахда – Аль-Риффа прогноз и ставки на матч 19 февраля 2024 Аль-Нахда Коэф.: 1.71 Аль-Риффа Рекомендуем MelBet
Истанбул Башакшехир - Кайсериспор прогноз Суперлига Турция 19 фев 2024, 12:00 Башакшехир – Кайсериспор прогноз и ставки на матч 19 февраля 2024 Истанбул Башакшехир Коэф.: 1.7 Кайсериспор Сделать ставку MelBet
Бешикташ - Коньяспор прогноз Суперлига Турция 19 фев 2024, 12:00 Бешикташ – Коньяспор прогноз и ставки на матч 19 февраля 2024 Бешикташ Коэф.: 1.53 Коньяспор Сделать ставку MelBet
Бостон Брюинз - Даллас Старз прогноз НХЛ 19 фев 2024, 13:00 Бостон Брюинз – Даллас Старз прогноз и ставки на матч 19 февраля 2024 года Бостон Брюинз Коэф.: 1.66 Даллас Старз Рекомендуем MelBet
Маккаби Нетанья - Маккаби Тель-Авив прогноз Премьер-лига Израиль 19 фев 2024, 13:00 Маккаби Нетания – Маккаби Тель-Авив прогноз и ставки на матч 19 февраля 2024 года Маккаби Нетанья Коэф.: 1.61 Маккаби Тель-Авив Сделать ставку MelBet
Отзывы
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 17:11 У тен Хага появился топ-бомбардир? Видео голов и обзор матча Лутон — МЮ — 1:2 Новости футбола Сегодня, 17:03 Анчелотти призвал поддержать талантливого полузащитника Реала Новости футбола Сегодня, 17:00 Фиаско Баварии, Барселона определилась с приемником Хави. Daily Digest за 18 февраля Новости футбола Сегодня, 16:55 Милан в драматичном матче проиграл Монце и упустил шанс опередить Ювентус в таблице Серии А Новости футбола Сегодня, 16:16 Бывший лидер Кристал Пэлас может вернуться в АПЛ Новости футбола Сегодня, 16:06 "Это не Бавария". Нойер жестко прокомментировал очередное поражение мюнхенской команды Новости футбола Сегодня, 15:43 Основной вратарь настроен покинуть Рому по окончании сезона Новости футбола Сегодня, 15:33 Хочу продолжать помогать команде. Хойлунд поделился секретом своей результативности Новости футбола Сегодня, 15:08 Владелец Милана готов инвестировать в летние трансферы порядка 100 миллионов евро Новости футбола Сегодня, 15:02 Кейн установил бомбардирский рекорд Бундеслиги, превзойдя достижение Холанда
Прогнозы на спорт
Футбол 19 фев 2024 Аль-Нахда – Аль-Риффа прогноз и ставки на матч 19 февраля 2024 Футбол 19 фев 2024 Башакшехир – Кайсериспор прогноз и ставки на матч 19 февраля 2024 Футбол 19 фев 2024 Бешикташ – Коньяспор прогноз и ставки на матч 19 февраля 2024 Хоккей 19 фев 2024 Бостон Брюинз – Даллас Старз прогноз и ставки на матч 19 февраля 2024 года Футбол 19 фев 2024 Маккаби Нетания – Маккаби Тель-Авив прогноз и ставки на матч 19 февраля 2024 года Хоккей 19 фев 2024 Миннесота Уайлд – Ванкувер Кэнакс прогноз и ставки на матч 19 февраля 2024 года Футбол 19 фев 2024 Тенерифе – Эльденсе прогноз и ставки на матч 19 февраля 2024 года Футбол 19 фев 2024 Амьен – Бордо прогноз и ставки на матч 19 февраля 2024 года Футбол 19 фев 2024 Атлетик Бильбао – Жирона прогноз и ставки на матч 19 февраля 2024 Футбол 19 фев 2024 Эвертон — Кристал Пэлас прогноз и ставки на матч 19 февраля 2024 года