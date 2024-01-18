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Миннесота Тимбервулвз — Мемфис Гриззлис прогноз и ставки на матч 19 января 2024 года

Оливер Вайт Оливер Вайт Експерт Dailysports
Миннесота Тимбервулвз - Мемфис Гриззлис прогноз
Миннесота Тимбервулвз Миннесота Тимбервулвз
НБА Сегодня, 21:00 Миннесота Тимбервулвз - Мемфис Гриззлис
Миннеаполис, Таргет Центр
Мемфис Гриззлис Мемфис Гриззлис
Прогноз на матч П1(-9.5)
Коэф.: 1.58
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100$
Лайнбет 4.55
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В рамках регулярного чемпионата НБА состоится поединок между Миннесотой и Мемфисом. Встреча пройдет в ночь на пятницу, 19 января. Начало игры запланировано на 04:00 по центрально европейскому времени.

Миннесота Тимбервулвз

В текущем сезоне команда выступает выше всяких похвал и демонстрирует неожиданно высокие показатели. Подтверждением этому служат 28 побед в 39-ти поединках и заслуженное первое место в турнирной таблице Западной конференции.

Перед поединком против Мемфиса Тимбервулвз померяются силами с откровенно слабым Детройтом.

Мемфис Гриззлис

Гриззлис в этом чемпионате разочаровывают своих болельщиков. Команда показывает неважные результаты и пока далека от борьбы за выход в плей-офф.

15 побед в 40-ка поединках не позволяют занимать высокие места, а до зоны плей-ин существенное отставание в пять побед. Стараний одного Джа Моранта не хватает, а следующий матч он и вовсе пропустит из-за травмы. Помимо него в лазарете Мемфиса еще пять баскетболистов.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • Миннесота проиграла только один домашний матч из последних десяти.
  • У Мемфиса три гостевых победы подряд.
  • В этом сезоне команды уже провели между собой два матча. В обоих случаях уверенную победу праздновали баскетболисты Тимбервулвз.

Прогноз на матч Миннесота Тимбервулвз — Мемфис Гриззлис

Хозяева будут очевидным фаворитом и, думаю, добьются комфортной победы. Моя ставка — победа Минесоты с форой -9.5.

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Прогноз на матч П1(-9.5)
Коэф.: 1.58
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Лайнбет 4.55
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