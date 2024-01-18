Миннесота Тимбервулвз — Мемфис Гриззлис прогноз и ставки на матч 19 января 2024 года

Прогноз на матч П1(-9.5) Коэф.: 1.58 Приветственный бонус Linebet для новых игроков 100$ 4.55 Сделать ставку

В рамках регулярного чемпионата НБА состоится поединок между Миннесотой и Мемфисом. Встреча пройдет в ночь на пятницу, 19 января. Начало игры запланировано на 04:00 по центрально европейскому времени.

Миннесота Тимбервулвз

В текущем сезоне команда выступает выше всяких похвал и демонстрирует неожиданно высокие показатели. Подтверждением этому служат 28 побед в 39-ти поединках и заслуженное первое место в турнирной таблице Западной конференции.

Перед поединком против Мемфиса Тимбервулвз померяются силами с откровенно слабым Детройтом.

Мемфис Гриззлис

Гриззлис в этом чемпионате разочаровывают своих болельщиков. Команда показывает неважные результаты и пока далека от борьбы за выход в плей-офф.

15 побед в 40-ка поединках не позволяют занимать высокие места, а до зоны плей-ин существенное отставание в пять побед. Стараний одного Джа Моранта не хватает, а следующий матч он и вовсе пропустит из-за травмы. Помимо него в лазарете Мемфиса еще пять баскетболистов.

Интересные факты о матче и история личных встреч

Миннесота проиграла только один домашний матч из последних десяти.

У Мемфиса три гостевых победы подряд.

В этом сезоне команды уже провели между собой два матча. В обоих случаях уверенную победу праздновали баскетболисты Тимбервулвз.

Прогноз на матч Миннесота Тимбервулвз — Мемфис Гриззлис

Хозяева будут очевидным фаворитом и, думаю, добьются комфортной победы. Моя ставка — победа Минесоты с форой -9.5.

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