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Главная Прогнозы Миннесота Тимбервулвз – Хьюстон Рокетс прогноз и ставки на матч 5 февраля 2024 года

Миннесота Тимбервулвз – Хьюстон Рокетс прогноз и ставки на матч 5 февраля 2024 года

Ковальчук Сергей Ковальчук Сергей Експерт Dailysports
Миннесота Тимбервулвз - Хьюстон Рокетс прогноз
Миннесота Тимбервулвз Миннесота Тимбервулвз
НБА 04 фев 2024, 20:00 Миннесота Тимбервулвз - Хьюстон Рокетс
Миннеаполис, Таргет Центр
Хьюстон Рокетс Хьюстон Рокетс
Прогноз на матч П2(+9)
Коэф.: 1.61
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Регулярный чемпионат НБА порадует в понедельник немалым количеством интересных событий, мы решили подготовить свой прогноз на матч Миннесота Тимбервулвз – Хьюстон Рокетс.

Миннесота Тимбервулвз

К Миннесоте уже перестали относится, как к сенсации, ведь перед стартом сезона таких высоких результатов от клуба не ждали. В последней встрече клуб уступил дома Орландо со счетом 106:108, потеряв единоличное лидерство в конференции, теперь его приходится делить с Оклахомой. Есть впечатление, что Тимбервулвз постепенно готовятся к плей-офф, ведь у них 4 победы в последних 8 встречах, возможно и нет смысла выкладываться в регулярке, ведь потом все будут помнить, как зашла команда в раунде стыковых матчей. Травма не позволит выйти на паркет Кларку.

Хьюстон Рокетс

В этом сезоне Рокетс не выглядят так беспомощно, как в прошлых, команда занимает 11-ю строчку на Западе, отставание от десятки всего одна победа, при этом есть две встречи в запасе, если сравнивать с десятой Ютой. Свой последний Хьюстон уверенно выиграл у Торонто со счетом 135:106, очередной сильный матч выдал турок Сенгюн, на его счету 24 очка и дабл дабл. Упомянутая победа стала для команды третьей в пяти встречах. Повреждения не позволят сыграть Исону и Адамсу.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • Команды пересекались в этом сезоне, встреча состоялась примерно месяц назад, и закончилась выездной победой Миннесоты со счетом 122:95.
  • Тимбервулвз отлично играют на своем паркете, 18 побед в 23 встречах.
  • Хьюстон выиграл только 5 матчей из 21 в гостях.

Миннесота Тимбервулвз – Хьюстон Рокетс Прогноз

Хозяева паркета котируются фаворитами данного противостояния, Миннесота действительной проводит этот сезон на порядок лучше соперника, а также сыграет на своем паркете. Рокетс победа нужнее, если они хотят попасть в десятку своей конференции, поэтому стоит ожидать от них серьезного сопротивления. Мы считаем приемлемой ставку на победу Хьюстона с форой +9 очков.

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Прогноз на матч П2(+9)
Коэф.: 1.61
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