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Миннесота Тимбервулвз — Даллас Маверикс прогноз и ставки на матч 25 мая 2024 года

Мартин Свобода Мартин Свобода Експерт Dailysports
Миннесота Тимбервулвз - Даллас Маверикс прогноз Фото: metaratings.tj/ Автор неизвестен
Миннесота Тимбервулвз Миннесота Тимбервулвз
НБА 24 мая 2024, 19:30 Миннесота Тимбервулвз - Даллас Маверикс
Миннеаполис, Target Center
Даллас Маверикс Даллас Маверикс
Прогноз на матч Тотал больше 202.5
Коэф.: 1.52
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100%
1хБет 5.00
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В рамках второго матча полуфинальной серии плей-офф НБА состоится поединок между Миннесотой и Далласом. Встреча пройдет в ночь на субботу, 25 мая. Начало игры запланировано на 02:30 по центрально европейскому времени. Прогноз на этот матч составлен экспертами Dailysports.

Миннесота Тимбервулвз

Миннесота после крутого регулярного чемпионата продолжает отлично выступать в плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации. В первом раунде Тимбервулвз сняли скальп с Финикса, не позволив Санз выиграть ни одного матча.

В серии с Денвером шансы Миннесоты казались не такими высокими, а после двух побед подряд команда потерпела три поражения. В шестой игре подопечные Финча разбили соперника 115:70, а в решающем матче добились победы, отыграв 25 очков во второй половине матча.

Даллас Маверикс

Маверикс уверенно идут в плей-офф нынешнего сезона, по очереди разобравшись с Лос-Анджелес Клипперс и сенсационной Оклахомой. В обеих сериях Даллас победил со счетом 4:2, закрыв серию двумя триумфами кряду.

В противостоянии с Миннесотой сыгран уже один матч. Маверикс усилиями Дончича и Ирвинга сумели вырвать гостевую победу со счетом 108:105. Примечательно, что по ходу матча именно Тимбервувлз были впереди большую часть времени, но провалили заключительные минуты четвертой четверти.

Интересные факты и личные встречи

  • Миннесота выиграла только один домашний матч из последних четырех.
  • Даллас идет на серии из трех побед кряду.
  • В регулярном сезоне сильнее была Миннесота — 3:1.

Миннесота Тимбервулвз — Даллас Маверикс Прогноз

Тимбервулвз снова будут фаворитами, но Даллас уже почувствовал запах крови. Думаю, что Дончич сможет привести свою команду к еще одной победе, но поставлю на тотал больше 202.5 очков.

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Прогноз на матч Тотал больше 202.5
Коэф.: 1.52
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