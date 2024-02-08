Милуоки Бакс – Миннесота Тимбервулвз прогноз и ставки на матч 9 февраля 2024 года
В ночь на 9 февраля свою встречу проведут Милуоки Бакс – Миннесота Тимбервулвз, прогноз на матч этих клубов составлен нашими аналитиками.
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Милуоки Бакс
Текущий сезон Милуоки проводит неплохо, с показателем 33 победы при 18 поражениях команда идет четвертой на Востоке, отставая от третьего места по дополнительным показателям. Бакс в своем последнем матче уступили в гостях Финиксу со счетом 106:114, данное поражение стало четвертым в пяти противостояниях. Предстоящую встречу пропустит из-за травмы Миддлтон, под вопросом Лиллард, обе потери для клуба существенные.
Миннесота Тимбервулвз
От Тимбервулвз такого сильного сезона не ждали, хотя команда быстро привыкла к статусу одного из лидеров конференции. Сейчас Миннесота делит лидерство на Западе с Денвером и Оклахомой, с показателем 35 побед при 16 поражениях. В последней игре команда уступила в гостях Чикаго 123:129, пришлось сыграть один овертайм. Упомянутое поражение стало вторым в трех встречах. Повреждение не позволит выйти на паркет Кларк.
Интересные факты о матче и история личных встреч
- Клубы в прошлом сезоне пересекались дважды, в обоих случаях побеждали баскетболисты Милуоки – 115:102 в гостях и 123:114 на своей арене.
- На своем паркете Бакс выиграли 21 встречу из 26 в этом сезоне.
- Миннесота имеет в активе 16 побед в 27 встречах.
Милуоки Бакс – Миннесота Тимбервулвз Прогноз
Ожидается сложная битва, в которой букмекеры не рискнули выделить фаворита. Клубы могут похвастаться высоким показателем побед в этом сезоне, что позволяют занимать ведущие позиции в своих конференциях. Милуоки хорошо играет на своем паркете, хотя и Миннесота солидно выглядит в гостях. Приемлемо выглядит ставка на тотал больше 227,5 очков.
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