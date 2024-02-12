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Главная Прогнозы Милуоки Бакс – Денвер Наггетс прогноз и ставки на матч 13 февраля 2024 года

Милуоки Бакс – Денвер Наггетс прогноз и ставки на матч 13 февраля 2024 года

Сергей Коваль Сергей Коваль Експерт Dailysports
Милуоки Бакс - Денвер Наггетс прогноз
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НБА Сегодня, 20:00 Милуоки Бакс - Денвер Наггетс
Милуоки , Fiserv Forum
Денвер Наггетс Денвер Наггетс
Прогноз на матч Тотал меньше 234,5
Коэф.: 1.75
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В ночь на 13 февраля состоится целых 10 встреч регулярного чемпионата НБА, наши эксперты подготовили свой эксклюзивный прогноз на матч Милуоки Бакс – Денвер Наггетс.

Милуоки Бакс

Хорошо складывается сезон для Милуоки, с результатом 34 победы, 19 поражений, команда занимает третью строчку на Востоке. Шансы на победу в конференции не выглядят высокими, ведь отставание от лидера целых 7 побед. Бакс в последней встрече уверенно разгромили на своем паркете Шарлотт Хорнетс – 120:84, чем прервали неприятную серию из трех поражений кряду. Главные звезды команды Адетокунбо и Лиллард рискуют не сыграть из-за подтверждений, под вопросом еще один важный игрок Миддлтон.

Денвер Наггетс

Действующие чемпионы пока солидно выглядят в регулярке, на их счету 36 побед и 17 поражений. С такими результатами команда идет четвертой на Западе, первая Миннесота имеет столько же побед, но провела на одну игру меньше. В своем последнем матче Денвер провалился на выезде против Сакраменто, уступив со счетом 106:135, так была прервана серия из трех побед. У гостей не сыграет Чанчар, под вопросом Портер и Колдвел-Поуп, все эти потери нельзя считать значимыми.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • Соперники пересекались раз в этом сезоне, встреча состоялась меньше двух недель назад и завершилась домашней победой Денвера 113:107.
  • Милуоки отлично играет на своем паркете, 22 победы в 28 встречах.
  • Денвер на выезде имеет 15 побед, при 13 поражениях.

Милуоки Бакс – Денвер Наггетс Прогноз

Учитывая высокие результаты и амбиции клубов, нас ожидает матч с громкой афишей, в составе обеих команд есть звезды первой величины, именно от лидеров будет зависеть исход встречи. Букмекеры не рискнули выделить фаворита, Милуоки играет дома, но этого преимущества недостаточно, чтоб обыграть действующих чемпионов лиги. Ожидаем интересного и непредсказуемого матча, который не должен порадовать высокой результативностью, ставим на тотал меньше 234,5 очков.

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Прогноз на матч Тотал меньше 234,5
Коэф.: 1.75
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