Милан — Салернитана прогноз и ставки на матч 25 мая 2024 года

Прогноз на матч Индивидуальный тотал Салернитана больше 0.5 Коэф.: 1.74 100% -й бонус на первый депозит 100% 5.00 Сделать ставку

В рамках 38-го тура итальянской Серии А состоится поединок между Миланом и Салернитаной. Встреча пройдет на Сан-Сиро в субботу, 25 мая. Начало игры запланировано на 20:45 по центрально европейскому времени. Прогноз на этот матч составлен экспертами Dailysports.

Милан

«Россонери» провели относительно неплохой сезон и просто доигрывают последние матчи. В минувшем туре Милан в гостях уступил Торино, а до этого покуражился в матче с Кальяри.

Летом клуб очевидно ждут изменения, которые наверняка коснутся главного тренера Стефано Пиоли. Итальянская пресса уже давно отправляет специалиста в отставку и сватает его в Наполи. Также добавлю, что второму месту команды ничего уже не угрожает.

Салернитана

Салернитана неважно смотрелась на фоне остальных команд и вполне заслуженно уже давно закрепила за собой последнее место. Следующий сезон команда начнет в Серии В, но имеет шанс напоследок громко хлопнуть дверью.

«Морские коньки» скорее всего расстанутся со своими лидерами. Кому-то мешали травмы (Диа, Очоа), кто-то попросту сдал позиции, но нельзя не отметить неплохой сезон в исполнении ветерана Антонио Кандревы. Правда, лишь две победы в 37-ми матчах все равно смотрятся ничтожно.

Интересные факты и личные встречи

Милан в последних трех матчах на своем поле пропустил аж шесть мячей.

Салернитана кроме ничьи с Ювентусом в этом году похвастаться не может больше ничем.

Милан никогда не проигрывал Салернитане, но не пропустил всего один раз в семи личных встречах.

Милан — Салернитана Прогноз

Букмекеры не сомневаются в победе хозяев, но Милану сложно будет найти мотивацию. Думаю, гости таки смогут хотя бы раз отличиться в воротах «россонери».

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