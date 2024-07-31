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Dailysports Прогнозы Милан – Реал Мадрид прогноз и ставки на матч 1 августа 2024 года

Милан – Реал Мадрид прогноз и ставки на матч 1 августа 2024 года

Влад Ковальчук Влад Ковальчук Експерт Dailysports
Милан - Реал Мадрид прогноз Фото: https://x.com/realmadrid
Милан Милан
Клубные товарищеские матчи Сегодня, 20:30 Милан - Реал Мадрид
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Международные,
Реал Мадрид Реал Мадрид
Обзор H2H Прогноз
Прогноз на матч Тотал больше 3
Коэф.: 1.74
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В товарищеском матче, который состоится в ночь на 1 августа, Милан сыграет против Реал Мадрида. Встреча начнется в 2:30 по центральноевропейскому времени. Эксперты нашей команды подготовили для вас прогноз на эту игру.

Милан

Россонери успели сыграть уже два матча в рамках подготовки к новому официальному сезону. Милан в первой игре встретился против СК Рапид и сыграл вничью 1:1. Через одну неделю итальянская команда сыграла против Манчестер Сити. Команды устроили настоящую «перестрелку», которая завершилась победой Милана 3:2. К слову, Россонери получил нового тренера перед этим сезоном. Вместо Стефано Пиоли на должность заступил Паулу Фонсека.

Кроме этого, команда успела усилить линию обороны, подписав центрбека Павловича из РБ Зальцбург за 18 миллионов. Отмечу и то, что новый официальный сезон Милан начнет матчем против Торино в рамках Серии А.

Реал Мадрид

Сливочные, в отличие от Милана, сыграли только один товарищеский матч. Неделю назад Реал провел товарищеский матч против Альбасете, который завершился разгромной победой мадридцев 3:0. Впереди у Королевского клуба еще три товарищеских матча против Милана, Барселоны и Челси. А уже 14 августа они сыграют в рамках за Суперкубок УЕФА против Аталанты. Также отмечу тот факт, что Реал подписал главную французскую звезду - Килиана Мбаппе и уже окончательно представил его в качестве игрока Сливочных.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • Последний очный матч этих команд завершился победой Реал Мадрида со счетом 3:2. Было это год назад, в товарищеской игре.
  • Реал не проигрывает уже 49 матчей и победил в 35 случаях.

Прогноз на матч Милан – Реал Мадрид

Товарищеский матч не несет никакой ответственности и напряжения. Я думаю, что команды будут действовать раскованно и можем ожидать много мячей. Моя ставка - тотал матча больше трех с коэффициентом 1,74.

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Прогноз на матч Тотал больше 3
Коэф.: 1.74
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Мелбет 4.80
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