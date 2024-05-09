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Милан — Кальяри прогноз и ставки на матч 11 мая 2024 года

Мартин Свобода Мартин Свобода Експерт Dailysports
Милан - Кальяри прогноз Фото: isport.ua/ Автор неизвестен
Милан Милан
Серия А Италия 11 мая 2024, 14:45 Милан - Кальяри
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Италия, Milano, Сан Сиро
Кальяри Кальяри
Обзор H2H Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч П1(-1)
Коэф.: 1.63
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В рамках 36-го тура итальянской Серии А состоится поединок между Миланом и Кальяри. Встреча пройдет на Сан-Сиро в субботу, 11 мая. Начало игры запланировано на 20:45 по центрально европейскому времени. Прогноз на этот матч составлен экспертами Dailysports.

Милан

Команда выполнила задачу минимум и квалифицировалась в Лигу чемпионов. Такой результат вряд ли можно считать успешным, ведь перед клубом всегда стоят максимальные задачи. Борьбу за скудетто соседнему Интеру «россонери» навязать не смогли и летом сменять тренера. Пиоли усердно сватают в Наполи, однако его Милан в последних матчах выглядит ничем не лучше действующих чемпионов. Команда уже на протяжении месяца не может победить, спасает лишь отвратительная форма Ювентуса и неплохой задел, сделанный в первой половине сезона.

Кальяри

Когда скромный клуб назначает на пост главного тренера Клаудио Раньери, все ждут повторения сказки Лестера. В случае с Кальяри сказкой станет сохранение места в элитном дивизионе на следующий сезон. Команда долго ходила на грани вылета, но в начале весны преобразилась и стала стабильно набирать очки. Сейчас «островитяне» на три очка отдалились от опасной зоны, а заканчивать сезон будут матчами против Сассуоло и Фиорентины.

Интересные факты и личные встречи

  • Безвыигрышная серия Милана достигла уже шести матчей.
  • Кальяри пропускает в свои ворота на протяжении восьми поединков кряду.
  • Кальяри не побеждал на Сан-Сиро с 1997-го года, лишь дважды за это время сыграв в ничью.

Милан — Кальяри Прогноз

Этот матч крайне важен для гостей в плане борьбы за выживание, однако мотивации Милану добавит наличие длинной серии неудач. Ставлю на победу хозяев поля с форой -1.

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Прогноз на матч П1(-1)
Коэф.: 1.63
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