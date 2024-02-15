Мемфис Гриззлис – Милуоки Бакс прогноз и ставки на матч 16 февраля 2024 года

Прогноз на матч П2(-9,5) Коэф.: 1.65 100% -й бонус на первый депозит 100% 5.00 Сделать ставку

НБА в пятницу порадует только тремя встречами, первыми на паркет выйдут Мемфис Гриззлис – Милуоки Бакс, прогноз на матч этих соперников составлен аналитиками нашего ресурса.

Мемфис Гриззлис

Для Мемфиса этот сезон провальный, команда занимает только 13-ю строчку в конференции, а до желаемой десятки целых 7 побед. Такие слабые результаты можно объяснить, длинную дисквалификацию отбывал Джа Морант, который уже травмировался, с кадрами здесь катастрофа, целых 9 потерь. В последней встрече Гриззлис обыграли на своем паркете Хьюстон со счетом 121:113, что позволило прервать серию из девяти поражений подряд.

Милуоки Бакс

Текущий регулярный чемпионат складывается неплохо для Бакс, они идут третьими в конференции и без проблем должны попадать в плей-офф. Сейчас у Милуоки некий «перерыв», так можно объяснить 4 поражения в шести встречах. В последнем противостоянии команда провалилась на своем паркете против Майами, уступив со счетом 97:123. Хоть результаты сейчас не впечатляют, Бакс при необходимости могут прибавить. Предстоящую встречу из-за травмы пропустит только Миддлтон.

Интересные факты о матче и история личных встреч

Команды еще не пересекались в этом сезоне, а вот в прошлом оба матча выиграл Мемфис, причем з игру команды набирали, как минимум 243 очка.

Мемфис катастрофически играет дома, всего 6 побед в 26 встречах.

Милуоки не впечатляет в гостях, 12 побед при 13 поражениях.

Мемфис Гриззлис – Милуоки Бакс Прогноз

Нас ожидает противостояние неравных соперников, Милуоки котируется явным фаворитом этой пары, а у Мемфиса почти некому играть из-за большого количества травм. Игра должна получится не самой зрелищной, одни не могут, а у других есть запас прочности. Рискнем поставить на успех гостей с форой -9,5 очков.

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