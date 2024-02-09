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Мельбурн Юнайтед — Нью Зиланд Брейкерс прогноз и ставки на матч 11 февраля 2024 года

Мартин Свобода Мартин Свобода Експерт Dailysports
Мельбурн Юнайтед - Нью Зиланд Брейкерс прогноз
Мельбурн Юнайтед Мельбурн Юнайтед
НБЛ 10 фев 2024, 21:00 Мельбурн Юнайтед - Нью Зиланд Брейкерс
Мельбурн , John Cain Arena
Нью Зиланд Брейкерс Нью Зиланд Брейкерс
Прогноз на матч П1(-4)
Коэф.: 1.63
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В рамках 19-го тура австралийской НБЛ состоится поединок между Мельбурн Юнайтед и Нью Зиланд Брейкерс. Встреча пройдет в воскресенье, 11 февраля. Начало игры запланировано на 04:00 по центрально европейскому времени.

Мельбурн Юнайтед

Шикарный сезон в исполнении Мельбурн Юнайтед. Команда солидно выглядит на паркете и обеспечила себе путевку сразу в полуфинал плей-офф. Первое место теоретически еще есть возможность потерять, однако это маловероятно.

С началом этого года команда немного сбавила обороты и продолжает чередовать победы и поражения, однако это не мешает лидировать в таблице австралийской НБЛ.

Нью Зиланд Брейкерс

Островитяне отчаянно ведут борьбу за попадание в топ-6, что даст право сыграть в четвертьфинале плей-офф. Шансы пока неплохие, однако борьба будет до последнего матча регулярного чемпионата.

К слову, единственный представитель не Австралии, в прошлом сезоне остановился в шаге от победы в НБЛ. Брейкерс в финальной серии уступили Сиднею и забрали серебряные награды.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • Мельбурн Юнайтед победил в последних четырех домашних играх.
  • Нью Зиланд проиграл всего один раз в предыдущих пяти играх.
  • Оба матча этого сезона между командами закончились победой Мельбурна.

Мельбурн Юнайтед — Нью Зиланд Брейкерс Прогноз

Хозяева считаются безоговорочным фаворитом этого матча. Есть сомнения, что Брейкерс способны обыграть нынешний Мельбурн Юнайтед. Ставлю на победу хозяев с форой -4.

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Прогноз на матч П1(-4)
Коэф.: 1.63
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