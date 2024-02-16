Мельбурн Юнайтед – Иллаварра Хоукс прогноз и ставки на матч 18 февраля

Прогноз на матч П1(-7.0) Коэф.: 1.66 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.90 Сделать ставку

В рамках 20-го тура австралийской НБЛ состоится поединок между Мельбурн Юнайтед и Иллаваррой Хоукс. Встреча пройдет на "John Cain Arena" в воскресенье, 18 февраля. Начало игры запланировано на 05:00 по центрально европейскому времени. Предлагаем прогноз на этот матч от экспертов нашего сайта.

Мельбурн Юнайтед

После откровенно провального минувшего сезона, когда клуб из Мельбурна пролетел мимо плей-офф, в текущем розыгрыше НБЛ команда Дина Викермана впечатляет уровнем и качеством игры. Очевидно, что работа над ошибками была очень тщательной. "Тёмно-синие" досрочно гарантировали себе одну из путёвок в плей-офф. В регулярном чемпионате подопечные Дина Викермана добыли 19 побед при 8-ми поражениях. В крайних пяти поединках Мельбурн Юнайтед стал чаще проигрывать, однако это во многом связано с тем, что команда банально доигрывать. Шансы потерять даже первое место в таблице лишь теоретические.

Иллаварра Хоукс

«Ястребы» в преддверии заключительного матча в рамках регулярного сезона НБЛ занимают четвёртое место в турнирной таблице. В активе Иллаварры 14-ть побед при 13-ти поражениях. Например, в предыдущем поединке «ястребы» на своём паркете разобрались с Пертом – 108:92. Оценивая текущую таблицу НБЛ стоит отметить, что команда Джастина Татума уже обеспечила себе участие в плей-офф. Вопрос сейчас стоит лишь в итоговом месте. На выезде Иллаварра в крайних пяти поединках оформила три победы, дважды уступив. При этом обыграны были Нью Зиленд Брейкерс и Брисбен Буллетс. Это прямые конкуренты в борьбе за 4-е место, дающее более удобного оппонента в плей-офф.

Интересные факты о матче и история личных встреч

В двух поединках этого розыгрыша Мельбурн Юнайтед обыграл «ястребов»

В общей сложности клуб из Мельбурна обыгрывает соперника уже в четырёх поединках кряду

Мельбурн Юнайтед – Иллаварра Хоукс прогноз

Букмекеры не сомневаются в том, что Мельбурн завершит регулярный сезон домашней победой. Коэффициент на это откровенно смешной – 1.23. Наша ставка здесь «Победа Мельбурн Юнайтед с форой (-7.0)» с коэффициентом 1.66.

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