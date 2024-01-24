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Мельбурн Виктори – Сидней прогноз и ставки на матч 26 января 2024

Кенли Ворд Кенли Ворд Експерт Dailysports
Мельбурн Виктори - Сидней прогноз
Мельбурн Виктори Мельбурн Виктори
А-лига Австралия 26 янв 2024, 03:45 Мельбурн Виктори - Сидней
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Австралия, Melbourne, AAMI Park
Сидней Сидней
Обзор Н2Н Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Победа Мельбурн Виктори
Коэф.: 2.22
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В 14-м туре чемпионата Австралии Мельбурн Виктори на своем поле сыграет против Сиднея. Прогноз на матч этих команд подготовлен аналитиками DailySports.

Мельбурн Виктори

Мельбурн Виктори лидирует в чемпионате Австралии вместе с Веллингтон Феникс. У обоих команд по 25 очков, но Веллингтон выше за счет лучшей разницы забитых и пропущенных мячей. В предыдущем туре лидеры играли между собой, а матч закончился 1:1. Мельбурн Виктори – единственная команда, которая не потерпела ни одного поражения в текущем сезоне чемпионата Австралии: 6 побед и 7 ничьих.

Сидней

После провального старта Сидней исправил ситуацию и поднялся на шестое место с 18 очками в активе. Команда Уфука Талая выиграла 4 из 5 последних матчей чемпионата, а в предыдущей игре разгромила Ньюкасл Джетс 4:0.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • В текущем сезоне Мельбурн Виктори дважды обыграл Сидней: 2:0 в 1-м туре и 3:0 в 8-м туре
  • За всю историю Сидней 25 раз обыграл Мельбурн Виктори, тогда как соперник выиграл 19 матчей
  • Мельбурн Виктори выиграл только 2 из последних 11 домашних матчей против Сиднея

Прогноз на матч Мельбурн Виктори – Сидней

Мельбурн Виктори выступает очень мощно в этом сезоне и выглядит одним из главных фаворитов на титул. Победа этой команды в матче выглядит наиболее вероятным исходом.

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Прогноз на матч Победа Мельбурн Виктори
Коэф.: 2.22
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