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Главная Прогнозы Мельбурн Сити – Мельбурн Виктори прогноз и ставки на матч 17 февраля 2024

Мельбурн Сити – Мельбурн Виктори прогноз и ставки на матч 17 февраля 2024

Даниил Шевчук Даниил Шевчук Експерт Dailysports
Мельбурн Сити - Мельбурн Виктори прогноз
Мельбурн Сити Мельбурн Сити
А-лига Австралия 17 фев 2024, 03:45 Мельбурн Сити - Мельбурн Виктори
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Австралия, Melbourne, AAMI Park
Мельбурн Виктори Мельбурн Виктори
Обзор Н2Н Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Обе забьют - Да
Коэф.: 1.51
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В 17-м туре регулярного сезона А-Лиги нас ждет мельбурноское дерби. Прогноз на матч этих команд подготовлен аналитиками Dailysports.

Мельбурн Сити

После 16 туров Мельбурн Сити занимает седьмое место с 21 очком в активе. Однако в последние недели с командой Аурелио Видмара происходит что-то странное. В предыдущем туре Сити разгромно проиграли Брисбену 1:5 на выезде, хотя еще в декабре разгромили все тот же Брисбен 8:1. Перед поражением от Брисбена была неудача в игре одним из аутсайдеров сезона Перт Глори – 2:4. Всего в последних 5 матчах А-Лиги Мельбурн Сити набрал лишь 3 очка.

Мельбурн Виктори

Ситуация в другом клубе из Мельбурна не значительно лучше. Виктори занимают четвертое место с 27 очками в активе, но в последних 5 матчах набрали лишь 4 очка. Мельбурн Виктори выдал удивительную серию из 4 ничьих 1:1 подряд, а в предыдущем туре уступил Макартуру 0:1. Команда Тони Поповича стала очень невыразительно смотреться в атаке, что сильно повлияло на результаты.

Интересные факты о матче и история личных встреч

В 9-м туре текущего сезона дерби Мельбурна завершилось 0:0

За всю историю противостояния команды имеют одинаковое количество побед – по 15

Прогноз на матч Мельбурн Сити – Мельбурн Виктори

Исходя из игровой формы обеих команд в последних матчах, ставлю на то, что это будет игра, в которой забьют обе.

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Прогноз на матч Обе забьют - Да
Коэф.: 1.51
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