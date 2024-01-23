Мельбурн Сити – Аделаида Юнайтед прогноз и ставки на матч 25 января 2024

Прогноз на матч Аделаида Юнайтед не проиграет Коэф.: 1.97 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.90 Сделать ставку

В 14-м туре чемпионата Австралии Мельбурн Сити дома сыграет против Аделаиды Юнайтед. Прогноз на матч этих команд этих соперников подготовлен аналитиками DailySports.

Мельбурн Сити

Мельбурн Сити занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата Австралии. В предыдущем туре он уступил Сентрал Кост Маринерс 1:2, а до этого потерпел поражение от Сидней Уондерерс 0:1. Перед этим у команды Аурелио Видмара была серия из шести матчей без поражений.

Аделаида Юнайтед

Аделаида имеет в своем активе столько же очков, сколько и Мельбурн Сити – 18, но занимает седьмое место за счет лучшей разницы забитых и пропущенных мячей. В предыдущем туре она обыграла Сидней в очень зрелищном матче 4:3. В последних трех матчах Аделаида не потерпела ни одного поражения, а в последний раз проигрывала 30 декабря в матче против Мельбурн Виктори (0:2).

Интересные факты о матчи и история личных встреч

Во 2-м туре этого сезона Аделаида разгромила Мельбурн Сити 6:0

В последний раз Мельбурн Сити выигрывал у Аделаиды в основное время еще в мае 2021 года

В 43 матчах Аделаида выиграла 17 раз, у Мельбурна 13 побед, а также 13 раз матч заканчивался ничьей

Прогноз на матч Мельбурн Сити – Аделаида Юнайтед

Аделаида находится в прекрасной форме и должна набирать на поле Мельбурна хотя бы одно очко.

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