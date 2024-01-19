Мавритания – Ангола прогноз и ставки на матч 20 января 2024 года

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Во втором туре группового этапа Кубка Африканских наций сборная Мавритании сыграет против команды Анголы. Обе команды не знали побед в первом туре и по итогам второго матча одна из них может окончательно лишиться шансов на плей-офф. Встреча пройдет 21 января 2024 года.

Мавритания

В первой игре турнира эта сборная играла против команды Буркина-Фасо и там была зафиксирована минимальная победа соперников со счетом 1:0. Интересно, что мавританцы нанесли девять ударов в створ противника, но так и не смогли забить мяч. Пропустили они на 96-й минуте от Траоре, что стало очень обидным событием.

Интересно, что Мавритания регулярно пропускает и делала это шесть раз в последних шести матчах.

В заключительном туре им предстоит сыграть против сборной Алжира и та встреча будет формальностью, если они проиграют Анголе.

Ангола

В первом туре они добились сенсационного результата 1:1 в матче с одним из кандидатов на титул Алжиром.

Интересно, что в последних шести официальных матчах Ангола играет исключительно вничью, при этом команда регулярно пропускает и забивает в ворота соперников. Для продолжения борьбы в группе им хватит и ничьей, но в таком случае в последнем туре им нужно обязательно побеждать команду Буркина-Фасо.

Личные встречи

Последняя встреча на Кубке Африки 2023 закончилась безголевой ничьей.

Прогноз на матч Мавритания – Ангола

Ожидаем осторожный матч с небольшим количеством мячей. Оборонительная дисциплина важнее, чем атака, поэтому ставим на ничью.

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