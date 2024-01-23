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Мавритания – Алжир прогноз и ставки на матч 23 января 2024 года

Ковальчук Сергей Ковальчук Сергей Експерт Dailysports
Ангола - Буркина-Фасо прогноз
Ангола Ангола
Кубок африканских наций 23 янв 2024, 15:00 Ангола - Буркина-Фасо
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Международные, Yamoussoukro, Stade Charles Konan Banny
Буркина-Фасо Буркина-Фасо
Обзор Н2Н Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч П2(-1)
Коэф.: 1.6
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100%
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Предлагаем вниманию наших читателей эксклюзивный прогноз на матч Мавритания – Алжир, соперники сыграют в рамках группового раунда кубка африканских наций.

Мавритания

В своем квартете Мавритания выглядела аутсайдером, с которым надо считаться. Команда в первом туре имела хорошие шансы зацепиться за очки, но пропустила с пенальти от Буркина-Фасо на 90+6 минуте. Интересной получилась заруба против Анголы, которую Мавритания проиграла 2:3. Учитывая турнирное положение команд, занимающих третьи места, победа точно выведет Мавританию в плей-офф, но нужно сотворить сенсацию.

Алжир

По африканским меркам сборная Алжира считается мощной командой, все-таки дважды выигрывали континентальное первенство. На этом турнире «лисы пустыне» не впечатляют, всего два очка в двух встречах и третье место в турнирной таблице. Сначала выдали невыразительный матч против Анголы, где владели больше мячом, чаще били по воротам, а вот соперник смотрелся даже острее – 1:1. Еще сложнее была битва против Буркина-Фасо, там удалось сравнять счет только в компенсированное время – 2:2. В этом матче надо играть исключительно на победу, при достижении этой цели, выход в плей-офф будет гарантирован.

История очных противостояний

Алжир владеет явным преимуществом в очных противостояниях, 4 победы и одна ничья, но при этом стоит обратить внимание на тот факт, что все матчи были товарищескими.

Прогноз на матч Мавритания – Алжир

Хоть Алжир в этой паре и явный фаворит, Мавритания точно не выглядит безнадежно в этом турнире, так что стоит ожидать сложного матча. Если исходить из турнирных соображений, оба соперника должны играть исключительно на победу. Мы рискнем поставить здесь на успех алжирцев с форой -1 гол.

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Прогноз на матч П2(-1)
Коэф.: 1.6
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