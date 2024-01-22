Марта Костюк – Кори Гауфф прогноз и ставки на матч 23 января 2024 года
Открытый чемпионат Австралии приближается к завершению, наступила пора четвертьфиналов. Предлагаем наш эксклюзивный прогноз на матч Марта Костюк – Кори Гауфф.
Марта Костюк
Этот мэйджор уже лучший в карьере Костюк, ведь до четвертьфиналов турниров такого уровня она еще не доходила. Украинка неплохо смотрелась, хотя не всегда была безупречна. Спортсменка прошла в трех сетах американку Лю, бельгийку Мертенс и россиянку Аванесян, а в последнем матче не оставила шансов Тимофеевой – 6:2, 6:1. Самой сложной была битва против Мертенс, где пришлось выгрызать победу на тай0брейке в третьей партии. Костюк 21 год, она 37-я ракетка мира, но после этого турнира должна подняться в топ-30.
Кори Гауфф
Американка в свои 19 лет уже готовая звезда мирового тенниса, она рано пришла в тур, сумев набраться опыта. Гауфф в прошлом году выиграла свой первый шлем, так что этот психологический рубеж взят, теперь на мэйджорах должно быть легче. Теннисистка начала год, с победы на турнире в Окленде, одолев в финале Элину Свитолину. На этом турнире действующая третья ракетка мира не отдала ни сета, а в трех матчах и во всех позволила соперницам взять не больше трех геймов. Гауфф прошла Шмидлову, Доулхайд, Паркс и Френх.
История очных противостояний
Соперницы играли между собой всего раз, это было два года назад на турнире в Аделаиде, тогда в упорной борьбе выиграла Гауфф – 6:3, 5:7, 6:3.
Прогноз на матч Марта Костюк – Кори Гауфф
Американка считается явным фаворитом этой пары, дело не только в рейтинге, Гауфф в блестящей форме, Костюк хороша, но выдержать такой темп ей будет сложно. Хоть какое-то сопротивление украинка точно окажет, ведь до четвертьфинала она дошла заслуженно. Возьмем победу Костюк с форой +6,5 геймов.
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