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Марта Костюк – Элизе Мертенс прогноз и ставки на матч 17 января 2024 года

Ковальчук Сергей Ковальчук Сергей Експерт Dailysports
Марта Костюк - Элизе Мертенс прогноз
Марта Костюк Марта Костюк
Открытый чемпионат Австралии 17 янв 2024, 01:00 Марта Костюк - Элизе Мертенс
Мельбурн, Kia Арена
Элизе Мертенс Элизе Мертенс
Прогноз на матч П1(+3)
Коэф.: 1.78
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100%
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Мельбурн стал сейчас эпицентром мирового тенниса, так как в эти дни проходит Открытый чемпионат Австралии. Наши эксперты предлагают свой эксклюзивный прогноз на матч Марта Костюк – Элизе Мертенс.

Марта Костюк

Украинская теннисистка постепенно, но прогрессирует, Костюк вполне способна показывать игру приличного уровня, сейчас она занимает 37-ю строчку в мировом зачете, хотя спортсменке всего 21 год. Этот турнир удалось начать с победы над американкой Клэр Лю – 6:3, 4:6, 6:1. Костюк относится к числу тех теннисисток, от которых можно ждать сюрпризов. Перед мэйджором украинка неплохо смотрелась в Аделаиде, где в четвертьфинале уступила будущей победительнице Елене Остапенко -–5:7, 3:6. Спортсменка имеет потенциал, войти в топ-10 для нее реально.

Элизе Мертенс

Бельгийка считается сильным середняком, она занимает 28-ю строчку в мировом зачете. На недавнем турнире в Хобарте Мертенс дошла до финала, хотя и была первой сеяной, но уступила в трех сетах Эмме Наварро. В первом круге спортсменка одолела Маяр Шериф, выиграла 6:2 первый сет, во втором вела 2:0, а после этого соперница снялась с матча. Основных успехов Мертенс добилась в парном разряде, там она выиграла три шлема к своим 28 годам.

История очных противостояний

Соперницы пересекались всего раз, это было в марте 2022 года, тогда Мертенс уверенно выиграла – 6:2, 6:1.

Прогноз на матч Марта Костюк – Элизе Мертенс

В данном противостоянии бельгийке отдают перевес, она все-таки опытнее, хотя по уровню игры Костюк сейчас точно не должна уступать. На этот раз мы ожидаем упорной борьбы и рискнем поставить на успех украинки с форой +3 гейма, также можно ждать затяжной игры.

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Прогноз на матч П1(+3)
Коэф.: 1.78
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