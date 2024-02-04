Мария Боузкова – Эмма Радукану прогноз и ставки на матч 5 февраля 2024 года

Прогноз на матч Победа Эмма Радукану Коэф.: 2.3 100% -й бонус на первый депозит 100% 5.00 Сделать ставку

Среди спортивных событий понедельника, можно обратить на теннисный турнир в Абу-Даби, здесь в первом круге свою встречу проведут Мария Боузкова – Эмма Радукану, прогноз на матч этих спортсменок составлен нашими аналитиками.

Мария Боузкова

Чешская теннисистка еще с 2019 года пробилась в первую, с тех пор она не выпадала оттуда по итогам года. Сейчас Боузковой 25 лет, она является 36-й ракеткой мира. На последнем Australian Open, теннисистка уступила своей сенсационной молодой землячке Носковой уже в первом круге – 1:6, 5:7. Спортсменка является хорошим середняком, но не более того, прорыва от нее точно не ждут.

Эмма Радукану

Британка румынского происхождения, смогла шокировать мир, когда выиграла свой шлем, хотя после этого, значимых результатов не было. Радукану мешали травмы и психологическая нестабильность. Сейчас спортсменка только 295-я ракетка мира, хотя должна входить, как минимум в топ-50. На Australian Open далеко зайти не удалось, одолела американку Роджерс в двух сетах, а потом было поражение в трехчасовом матче от китаянки Ван – 4:6, 6:4, 4:6. Радукану 19 лет, она еще способна дотянуться до топ-10.

Интересные факты о матче и история личных встреч

Ранее теннисистки между собой никогда не играли.

Боузкова выиграла в этом году три матча из шести.

У Радукану две победы в четырех противостояниях, в этом сезоне.

Мария Боузкова – Эмма Радукану Прогноз

На бумаге Боузкова небольшой фаворит, хотя в плане потенциала Радукану однозначно выше. Британка способна показывать теннис топ-уровня, ей надо обрести стабильность, тогда она сможет бороться снова за шлемы. Рискнем пойти против букмекеров, взяв чистую победу Радукану.

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