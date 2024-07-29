Манчестер Сити – Барселона прогноз и ставки на матч 31 июля 2024 года

Прогноз на матч Тотал больше 3.5 Коэф.: 1.68 Промокод Мелбет ml_179352 Промокод скопирован 4.80 Сделать ставку

В среду, 31 июля, в товарищеском матче в Орландо Манчестер Сити сыграет против Барселоны. Прогноз и ставки на матч этих двух команд подготовлен командой аналитиков Dailysports.

Манчестер Сити

Минувший сезон получился для Манчестер Сити довольно неоднозначным. Команда Пепа Гвардиолы на самом финише снова вырвала титул Премьер-лиги, опередив Арсенал лишь на два очка. Однако это единственный трофей для Ман Сити в сезоне-2023/24. В четвертьфинале Лиги чемпионов “горожане” в серии пенальти проиграли Реалу Мадрид, а в финале Кубка Англии довольно неожиданно уступили Манчестер Юнайтед.

В США Ман Сити уже сыграл два товарищеских матча, но оба проиграл. Сначала было поражение от Милана 2:3, а потом и неудача против Селтика (3:4). Однако нужно учитывать, что в этих играх Ман Сити выходили максимально экспериментальным составом, поскольку Родри, Аке, Стоунс, Уокер, Рубен Диаш и некоторые другие игроки основы еще не вернулись из отпуска.

Барселона

По итогам минувшего сезона Барселона осталась совсем без трофеев. Каталонцы финишировали вторыми в Ла Лиге, а в Лиге чемпионов на стадии 1/4 финала проиграли ПСЖ. В Кубке Испании блауграна вылетели от Атлетика Бильбао (2:4) в четвертьфинале. В итоге главный тренер команды Хави лишился своей работы, а на его место назначили экс-тренера Баварии Ханси Флика.

Барселона только несколько дней назад прилетела в США, поэтому матч против Ман Сити будет для нее первым. В своем единственном товарищеском матче этим летом Барселона обыграла 1:0 представителя четвертой лиги Олот. Тяжело представить, в каком составе сыграет Барса, ведь Ламин Ямал и Ферран Торрес еще в отпуске, Фермин Лопес и Пау Кубарси играют на Олимпиаде, а Рональд Араухо, Гави и Педри недоступны из-за травм. Никого из новых футболистов, несмотря на много слухов, Барсе подписать пока не удалось.

Интересные факты о матче и история личных встреч

В 7 матчах против Барселоны на счету Ман Сити только 1 победа – 3:1 на групповом этапе Лиги чемпионов-2016/17. Барселона побеждала в матчах против Ман Сити пять раз.

Последняя игра между этими командами завершилась ничьей 3:3. Это был товарищеский матч летом 2022 года.

Прогноз на матч Манчестер Сити – Барселона

Обе команды будут играть экспериментальными составами, а значит ошибок в обороне будет очень много. Моя ставка – ТБ3,5.

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