Мамелоди Сандаунс – Роял АМ прогноз и ставки на матч 11 мая 2024 года

Прогноз на матч Обе забьют - Нет Коэф.: 1.65 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.80 Сделать ставку

В субботу, 11 мая, в матче 28-го тура Премьер-лиги ЮАР Мамелоди Сандаунс дома сыграет против Роял АМ. Начало матча в 17:30 по центральноевропейскому времени. Прогноз и ставки на матч этих двух команд подготовлен аналитиками Dailysports.

Мамелоди Сандаунс

Мамелоди Сандаунс – чемпионы ЮАР сезона-2023/24. “Бразильцы” набрали 63 очка в 25 матчах и стали недосягаемыми для ближайших преследователей клуба Стелленбош, которыей за 4 тура до финиша сезона отстает на 13 очков. За весь сезон Премьер-лиги Мамелоди пока что не потерпел ни одного поражения, сыграв вничью лишь 6 раз. Также Сандаунс отлично выступили в Лиге чемпионов КАФ, где только в полуфинале проиграли Эсперансу из Туниса, чем обеспечили себе участие на Клубном чемпионате мира-2025. В предыдущем туре Мамелоди потерял очки в матче против Голден Эрроуз – 0:0.

Роял АМ

Роял АМ ведет борьбу за выживание в Премьер-лиге. На данном этапе эта команда идет в зоне переходных матчей за право играть в элите южноафриканского футбола, на 14-м месте. От зоны прямого вылета Роял АМ удалось оторваться на 5 очков, имея в запасе 1 матч против именно Мамелоди Сандаунс. От Морока Свэллоуз, которые идут на 13-й позиции, Роял АМ отстает лишь за счет худшей разницы забитых и пропущенных голов. Так что Роял АМ имеет хорошие шансы на то, чтобы избежать плей-офф за выживание. В трех предыдущих турах Роял АМ не набрал ни одного очка и не забил ни одного гола. В последнем туре он проиграл главному аутайдеру сезона Кейптаун Сперс 0:1.

Интересные факты о матче и история личных встреч

В этом сезоне Мамелоди Сандаунс и Роял АМ еще не играли друг против друга.

В предыдущем сезоне Мамелоди дважды обыграл Роял АМ: 5:1 и 3:0.

Последний раз Роял АМ обыгрывал Сандаунс в Премьер-лиге в далеком 2016 году.

Прогноз на матч Мамелоди Сандаунс – Роял АМ

Мамелоди должен не только побеждать, но и делать это максимально уверенно. Ставлю на то, что в этой игре забивать будет только одна команда.

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