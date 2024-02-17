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Мальорка - Реал Сосьедад прогноз и ставки на матч 18 февраля 2024 года

Сергей Коваль Сергей Коваль Експерт Dailysports
Мальорка - Реал Сосьедад прогноз
Мальорка Мальорка
Ла Лига Испания 18 фев 2024, 12:30 Мальорка - Реал Сосьедад
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Испания, Palma, Визит Майорка Эстади
Реал Сосьедад Реал Сосьедад
Обзор Н2Н Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Тотал меньше 2
Коэф.: 1.61
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18 февраля свою встречу в рамках Примеры проведут Мальорка - Реал Сосьедад, прогноз на матч этих соперников составлен аналитиками нашего ресурса.

Мальорка

«Островитяне» занимают скромное 16-е место в Ла Лиге, при этом отрыв от опасной зоны составляет шесть очков, так что небольшой запас прочности есть. В последнем туре команда одолела на своем поле Райо Вальекано – 2:1, забив победный мяч в компенсированное время, так удалось прервать серию из пяти матчей без побед. Главное достижение сезона, это попадание в полуфинал Кубка Испании, где придется сыграть против Реал Сосьедада, первая встреча завершилась домашней ничьей.

Реал Сосьедад

На Реал Сосьедад в последнее время сильная нагрузка, чемпионат, кубок и Лига Чемпионов, выдержать такой темп сложно. Команда просела в Примере, где идет только седьмой, отставание от топ-6 всего очко, а вот подняться выше уже проблематично. На этой неделе команда провела первую встречу 1/8 финала Лиги Чемпионов в гостях против ПСЖ, потерпев поражение со счетом 0:2. Клуб не побеждает в пяти матчах подряд во всех турнирах, при этом ни разу не удалось забить за этот отрезок.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • Команды играли между собой дважды в этом сезоне, в чемпионате Реал Сосьедад выиграл дома – 1:0, а в первом полуфинальном матче Кубка Испании, была нулевая ничья на поле Мальорки.
  • Только в 7 из 24 игр с участием Мальорки заходила ставка тотал меньше 2,5 голов, у Реал Сосьедад этот показатель 10 из 24.

Мальорка - Реал Сосьедад Прогноз

Это не тот матч, который можно рекомендовать к просмотру, слишком уж скучно играют соперники, что подтверждается результатами. На бумаге Реал Сосьедад небольшой фаворит, но смело ставить на гостей опасно. Все ждут не самого зрелищного матча, с чем сложно не согласиться. Проходимой считаем ставку на тотал меньше 2 голов.

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Прогноз на матч Тотал меньше 2
Коэф.: 1.61
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