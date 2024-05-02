Мальорка – Атлетико Мадрид прогноз и ставки на матч 4 мая 2024 года

Прогноз на матч Тотал меньше 2,5 Коэф.: 1.6 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.80 Сделать ставку

Один из поединков 34-го тура испанской Ла Лиги будет сыгран в субботу на арене "Сон Мойш", где местная Мальорка примет мадридский Атлетико. Предлагаем вашему вниманию прогноз на этот матч от команды экспертов Dailysports.

Мальорка

"Островитяне" не могут оформить победу в чемпионате вот уже в четырёх турах кряду. Сначала была выездная ничья с Валенсией (0:0), а затем минимальные поражения от мадридского Реала (0:1) и Севильи (1:2). На минувших выходных, казалось бы, у Мальорки наконец-то появился шанс взять максимальное количество очков, ведь "островитяне" играли на выезде с аутсайдером Кадисом. Однако и в этом матче команду Хавьер Агирре ждал неприятный сюрприз, так как в противостоянии с Кадисом удалось взять только одно очко. В итоге Мальорка занимает после 33-х поединков только 16-е место в турнирной таблице Ла Лиги, имея отрыв от зоны вылета в шесть очков.

Атлетико Мадрид

Команда Диего Симеоне допустила обидное поражение от Алавеса со счётом 0:2, однако смогли исправиться перед фанатами на минувших выходных. В Мадриде "матрасники" принимали своего прямого конкурента в борьбе за четвёртое место - Атлетик из Бильбао и оформили победу со счётом 3:1. В итоге Атлетико сохранило за собой четвёртую позицию и увеличило отрыв от басков до шести очков. Стоит отметить, что на выезде мадридцы одержали лишь одну победу в 6-ти предыдущих поединках в Примере, оформив две ничьи при трёх поражениях.

Интересные факты о матче и история личных встреч

В первом круге Атлетико обыграл Мальорку со счётом 1:0

Мальорка выиграла два последних домашних матча у «матрасников» с одинаковым счётом 1:0

Как минимум три мяча забивалось в 7-ми из 9-ти последних поединках Атлетико в Ла Лиге

Мальорка – Атлетико Мадрид прогноз

Брать чистую победу «матрасников» опасно, так как Мальорка очень хорошо играет в родных стенах. Учитывая тот факт, что Атлетико в последних 11-ти гостевых поединках выиграл только два матча, предлагаем взять здесь «Тотал меньше 2.5» с коэффициентом 1.60.

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