Мали – ЮАР прогноз и ставки на матч 16 января 2024 года

Прогноз на матч Ничья Коэф.: 3.2 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.90 Сделать ставку

В матче первого тура группового этапа Кубка Африки состоится встреча сборной Мали и сборной Южноафриканской республики. Команды сыграют 16 января 2024 года.

Мали

Эта команда является фаворитом встречи. В отборочном турнире к чемпионату мира Мали заняла первое место в своей группе. В последних пяти матчах малийские футболисты одержали четыре победы и один раз сыграли вничью.

В составе этой команде играют футболисты, которые представляют топ-чемпионаты. В целом, в перспективе эта команда могла бы бороться даже за титул, однако конкуренция будет слишком высокой.

ЮАР

Эта сборная также является сильной командой. В отборочном турнире к чемпионату мира ЮАР заняла второе место в своей группе, уступив только Гане. В последних пяти матчах южноафриканские футболисты одержали две победы, два раза сыграли вничью и один раз потерпели поражение.

В последние годы ЮАР набирает обороты и не удивлюсь, если вскоре они станут одними из кандидатов на титул. В команде нет футболистов с мировой славой, однако в целом она выглядит очень сбалансировано.

Прогноз на матч Мали — ЮАР

На победу Мали предлагают коэффициент 1.80, на ничью коэффициент 3.20, в то время как на победу ЮАР коэффициент 4.50. Мы считаем, что наиболее вероятным исходом является ничья. Коэффициент на этот исход составляет 3.20, что является неплохим предложением.

Все дело в том, что обе сборные не будут рисковать в первой же встрече группового этапа. Скорее всего, в этом противостоянии будет забито мало голов.

Экспрессы с коэффициентом 5+ у нас в Telegram