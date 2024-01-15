EN EN NG NG
Поиск
Результаты поиска
Главная Прогнозы Мали – ЮАР прогноз и ставки на матч 16 января 2024 года

Мали – ЮАР прогноз и ставки на матч 16 января 2024 года

Кенли Ворд Кенли Ворд Експерт Dailysports
Мали - ЮАР прогноз
Мали Мали
Кубок африканских наций Сегодня, 15:00 Мали - ЮАР
Завершен
2 : 0
Международные, Korhogo, Stade Amadou Gon Coulibaly
ЮАР ЮАР
Амари Траоре
60’
Lassine Sinayoko
66’
Обзор Детали матча Составы Н2Н Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Ничья
Коэф.: 3.2
+100% Бонус на депозит от БК Melbet
100$
Мелбет 4.90
Сделать ставку

В матче первого тура группового этапа Кубка Африки состоится встреча сборной Мали и сборной Южноафриканской республики. Команды сыграют 16 января 2024 года.

Мали

Эта команда является фаворитом встречи. В отборочном турнире к чемпионату мира Мали заняла первое место в своей группе. В последних пяти матчах малийские футболисты одержали четыре победы и один раз сыграли вничью.

В составе этой команде играют футболисты, которые представляют топ-чемпионаты. В целом, в перспективе эта команда могла бы бороться даже за титул, однако конкуренция будет слишком высокой.

ЮАР

Эта сборная также является сильной командой. В отборочном турнире к чемпионату мира ЮАР заняла второе место в своей группе, уступив только Гане. В последних пяти матчах южноафриканские футболисты одержали две победы, два раза сыграли вничью и один раз потерпели поражение.

В последние годы ЮАР набирает обороты и не удивлюсь, если вскоре они станут одними из кандидатов на титул. В команде нет футболистов с мировой славой, однако в целом она выглядит очень сбалансировано.

Прогноз на матч Мали — ЮАР

На победу Мали предлагают коэффициент 1.80, на ничью коэффициент 3.20, в то время как на победу ЮАР коэффициент 4.50. Мы считаем, что наиболее вероятным исходом является ничья. Коэффициент на этот исход составляет 3.20, что является неплохим предложением.

Все дело в том, что обе сборные не будут рисковать в первой же встрече группового этапа. Скорее всего, в этом противостоянии будет забито мало голов.

  • Экспрессы с коэффициентом 5+ у нас в Telegram
Прогноз на матч Ничья
Коэф.: 3.2
+100% Бонус на депозит от БК Melbet
100$
Мелбет 4.90
Сделать ставку
Ближайшие прогнозы
Марта Костюк - Элизе Мертенс прогноз Открытый чемпионат Австралии 17 янв 2024, 01:00 Марта Костюк – Элизе Мертенс прогноз и ставки на матч 17 января 2024 года Марта Костюк Коэф.: 1.78 Элизе Мертенс Рекомендуем 1хБет
Бренда Фрухвиртова - Арина Соболенко прогноз Открытый чемпионат Австралии 17 янв 2024, 03:00 Бренда Фрухвиртова – Арина Соболенко прогноз и ставки на матч 17 января 2024 года Бренда Фрухвиртова Коэф.: 1.79 Арина Соболенко Сделать ставку 1хБет
Джордан Томпсон - Стефанос Циципас прогноз Открытый чемпионат Австралии 17 янв 2024, 03:00 Джордан Томпсон – Стефанос Циципас прогноз и ставки на матч 17 января 2024 года Джордан Томпсон Коэф.: 1.85 Стефанос Циципас Сделать ставку 1хБет
Новак Джокович - Алексей Попырин прогноз Открытый чемпионат Австралии 17 янв 2024, 04:30 Новак Джокович – Алексей Попырин прогноз и ставки на матч 17 января 2024 года Новак Джокович Коэф.: 1.71 Алексей Попырин Рекомендуем 1хБет
Ливан - Китай прогноз Кубок Азии 17 янв 2024, 06:30 Ливан – Китай прогноз и ставки на матч 17 января 2024 года Ливан Коэф.: 1.5 Китай Сделать ставку Мелбет
Отзывы
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии
Лучшие букмекеры
1хБет 100% -й бонус на первый депозит На сайт 1Win Бонус +500% на первый депозит На сайт Мелбет +100% Бонус на депозит от БК Melbet На сайт
Весь рейтинг
Последние новости
Новости тенниса Сегодня, 17:21 Свентек прокомментировала победу над Кенин на старте Australian Open 2024 Новости футбола Сегодня, 17:14 Переигровка Кубка Англии. сенсационный вылет Вест Хэма и победа Вулверхэмптона Новости футбола Сегодня, 17:04 Рома уволила Моуриньо, Бензема не будет в Ман Юнайтед. Главные трансферные новости за 16 января Новости футбола Сегодня, 16:58 Кубок африканских наций 2023: расписание и результаты Новости футбола Сегодня, 16:53 Мали уверенно обыграл ЮАР в матче Кубка африканских наций Новости футбола Сегодня, 16:37 Ювентус, благодаря дублю Влаховича, победил Сассуоло Новости футбола Сегодня, 16:26 Кройфф, Бекенбаурер, Мюллер. Назвали десятку лучших футболистов 70-х годов Новости бокса Сегодня, 16:08 Джошуа - Нганну: известно возможен ли реванш между боксерами Новости футбола Сегодня, 15:50 Очередная травма. Бавария потеряла ключевого защитника на неопределенный срок Новости футбола Сегодня, 15:44 Защитник Тоттенхэма переходит в Брентфорд на правах аренды
Лучшие бонусы
Все
Актуальный промокод 2024
Dailysports777 Промокод скопирован
Получить
Приветственный бонус Vbet Получить Vbet
+100% Бонус на депозит от БК Melbet 100 $ Получить Мелбет
Приветственный бонус Linebet для новых игроков 100 $ Получить Лайнбет
Прогнозы на спорт
Теннис 17 янв 2024 Марта Костюк – Элизе Мертенс прогноз и ставки на матч 17 января 2024 года Теннис 17 янв 2024 Бренда Фрухвиртова – Арина Соболенко прогноз и ставки на матч 17 января 2024 года Теннис 17 янв 2024 Джордан Томпсон – Стефанос Циципас прогноз и ставки на матч 17 января 2024 года Теннис 17 янв 2024 Новак Джокович – Алексей Попырин прогноз и ставки на матч 17 января 2024 года Футбол 17 янв 2024 Ливан – Китай прогноз и ставки на матч 17 января 2024 года Футбол 17 янв 2024 Таджикистан – Катар прогноз и ставки на матч 17 января 2024 года Футбол 17 янв 2024 Марокко – Танзания прогноз и ставки на матч 17 января 2024 года Футбол 17 янв 2024 Олимпиакос – Панатинаикос прогноз и ставки на матч 17 января 2024 года Футбол 17 янв 2024 Валенсия – Сельта прогноз и ставки на матч 17 января 2024 года Футбол 17 янв 2024 Блэкпул – Ноттингем Форест прогноз и ставки на матч 17 января 2024 года