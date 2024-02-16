Макартур – Веллингтон Феникс прогноз и ставки на матч 18 февраля от Влада Ковальчука

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В воскресенье, 18 февраля, пройдут заключительные матчи 17 тура А-Лиги. В одном из таких, Макартур дома сыграет против Веллингтон Феникс. Игра начнется в 7:00 по центральноевропейскому времени.

Макартур

Сейчас команда идет на третьей строчке А-Лиги в турнирной таблице. В активе Макартура 28 очков после 17 туров, отрыв от первой строчки не такой большой, всего пять очков. В крайних пяти матчах команда одержала четыре победы и раз сыграла вничью. В предыдущей игре они разгромили Сабах со счетом 3:0, в рамках Кубка АФК.

Веллингтон Феникс

Лидер турнирной таблицы в А-Лиге. Команда из Новой Зеландии имеет в своем активе 33 очка после 17 матчей, отрыв от второго места - пять очков. В крайних матчах Феникс дважды победил и трижды сыграл вничью. В предыдущей игре они спокойно одолели Вестерн Юнайтед со счетом 2:0.

Интересные факты о матче и история личных встреч

В нынешнем сезоне команды уже проводили матч. Веллингтон Феникс разгромил Макартур со счетом 3:0.

Макартур не проигрывает уже восемь матчей подряд. Веллингтон Феникс семь матчей к ряду без поражений.

Макартур забивает минимум один гол уже десять матчей подряд.

Макартур – Веллингтон Феникс прогноз

Обе команды демонстрируют очень неплохие результаты и находятся в хорошей форме. Трудно прогнозировать кто победит в этой игре, поэтому я поставлю на то, что в матче будет забито более 2,5 голов за 1,5.

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