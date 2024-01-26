Макартур – Перт Глори прогноз на матч 28 января 2024

Прогноз на матч Победа Макартур Коэф.: 1.88 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.90 Сделать ставку

В 14-м туре чемпионата Австралии Макартур проведет домашний матч против Перт Глори. Прогноз на матч этих команд подготовлен аналитиками DailySports.

Макартур

Макартур ведет борьбу за место в плей-офф, а на данном этапе занимает шестое место с 21 очком в активе. Команда Миле Стерьовски не проигрывает в 4 последних матчах чемпионата, а в предыдущем туре на выезде переиграла Брисбен Роар (3:1). Однако на своем стадионе Макартур не может выиграть в 3 матчах кряду, а всего из 7 домашних игр набирал 3 очка лишь в двух.

Перт Глори

Перт Глори – аутсайдер сезона чемпионата Австралии. С 11 очками в активе он занимает 11 место из 12 возможных. Ниже только Вестерн Юнайтед с 7 очками. В предыдущем туре Перт Глори сотворили сенсацию, переиграв на выезде Вестерн Сидней Уондерерз (3:2). До этого у них было три поражения подряд.

Интересные факты о матче и история личных встреч

Перт Глори – самый удобный соперник для Макартура в его истории: 5 побед и 2 ничьих в 9 матчах

В 9-м туре Перт Глори выиграл у Макартура со счетом 3:2

На стадионе Макартура Перт Глори еще никогда не побеждал

Прогноз на матч Макартур – Перт Глори

Макартур – явный фаворит этого матча. Он давно не выигрывал дома, а Перт Глори – подходящий соперник, чтобы прервать эту серию. Ставим чистую победу Макартура.

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