EN EN NG NG KE KE
Поиск
Результаты поиска
Главная Прогнозы Майнц – Унион Берлин прогноз и ставки на матч 19 января 2024 года

Майнц – Унион Берлин прогноз и ставки на матч 19 января 2024 года

Кенли Ворд Кенли Ворд Експерт Dailysports
Майнц 05 - Унион прогноз
Майнц 05 Майнц 05
Бундеслига Германия 19 янв 2024, 14:30 Майнц 05 - Унион
-
- : -
Германия, Mainz, МЕВА Арена
Унион Унион
Обзор Н2Н Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Унион не проиграет
Коэф.: 1.65
+100% Бонус на депозит от БК Melbet
100$
Мелбет 4.90
Сделать ставку

В матче 18-го тура немецкой Бундеслиги Майнц на своем поле сыграет против Унион Берлин. Команды ведут борьбу за выживание и их противостояние обещает быть крайне интересным, ведь речь идет о прописке в элите немецкого футбола. Встреча состоится 19 января 2024 года.

Майнц

В прошлом туре аутсайдер чемпионата не смог обыграть Вольфсбург (1:1) и теперь попытается набрать важнейшие три очка уже в домашней игре.

После 17-ти сыгранных матчей Майнц идет в зоне вылета на 16-й строчке и отстает от спасительной зоны на три очка. В последних пяти матчах команда ни разу не победила, дважды потерпев поражения и трижды сыграв вничью.

В этом сезоне на счету Майнца лишь одна победа в чемпионате и это худший показатель среди всех участников соревнований.

Унион Берлин

Унион Берлин в минувшем туре играл с Фрайбургом и команды голов не забивали. После 17-ти туров коллектив идет на 15-м месте (сразу над Майнцем) и имеет отрыв от зоны вылета в три очка.

В последних пяти играх национального первенства Унион Берлин добыл две победы при одном поражении. Команда еще в этом сезоне играла в Лиге чемпионов и у нее достаточно сильный состав, чтобы остаться в элите немецкого футбола.

История противостояния

Унион Берлин не проигрывает Майнцу в гостевых матчах Бундеслиги последние 2 встречи. В то же время Унион Берлин не выигрывает на выезде уже 7 матчей лиги. В последнем матче Бундеслиги (20 августа 2023) Унион Берлин разгромил Майнц со счетом 4:1.

Прогноз на матч Майнц — Унион Берлин

Обе команды жаждут победы, но атака Майнца не блещет результативностью, а оборона Униона Берлина достаточно крепкая. Поставлю на то, что гости не проиграют.

  • Экспрессы с коэффициентом 5+ у нас в Telegram
Прогноз на матч Унион не проиграет
Коэф.: 1.65
+100% Бонус на депозит от БК Melbet
100$
Мелбет 4.90
Сделать ставку
Ближайшие прогнозы
Элина Свитолина - Виктория Томова прогноз Открытый чемпионат Австралии Сегодня, 23:00 Элина Свитолина – Виктория Томова прогноз и ставки на матч 18 января 2024 года Элина Свитолина Коэф.: 1.71 Виктория Томова Рекомендуем 1хБет
Варвара Грачова - Даяна Ястремская прогноз Открытый чемпионат Австралии Сегодня, 23:30 Варвара Грачова – Даяна Ястремская прогноз и ставки на матч 18 января 2024 года Варвара Грачова Коэф.: 1.8 Даяна Ястремская Сделать ставку 1хБет
Иллаварра Хокс - Каирнс Тайпенс прогноз НБЛ 18 янв 2024, 02:30 Иллаварра Хокс — Каирнс Тайпенс прогноз и ставки на матч 18 января 2024 года Коэф.: 1.83 Сделать ставку Мелбет
Брисбен Роар - Макартур прогноз А-лига Австралия 18 янв 2024, 03:45 Брисбен Роар — Макартур прогноз и ставки на матч 18 января 2024 года Брисбен Роар Коэф.: 1.58 Макартур Рекомендуем BetWinner
Анадолу Эфес - Барселона прогноз Евролига 18 янв 2024, 11:30 Анадолу Эфес — Барселона прогноз и ставки на матч 18 января 2024 года Анадолу Эфес Коэф.: 1.62 Барселона Сделать ставку 1хБет
Отзывы
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 17:32 Эвертон и Норвич одолели своих соперников в переигровке Кубка Англии Новости футбола Сегодня, 17:25 Жирона без лишних проблем прошла Райо в Кубке Испании Новости футбола Сегодня, 17:06 Кубок Испании. Сельта и Реал Сосьедад вышли в четвертьфинал Новости футбола Сегодня, 17:06 Киммих нужен в АПЛ, Барселона ведет переговоры с Митчелом. Главные трансферные новости за 17 января Новости футбола Сегодня, 17:01 Кубок африканских наций 2023: расписание и результаты Новости футбола Сегодня, 16:57 Кубок африканских наций. ДР Конго и Замбия не смогли определить сильнейшего Новости баскетбола Сегодня, 16:51 Умер ассистент главного тренера Голден Стейт Деян Милоевич Новости футбола Сегодня, 16:19 Хаос на матче КАН. Замбия забивает ДР Конго в пустые ворота с 30 метров. ФОТО Новости футбола Сегодня, 15:57 Несколько игроков Ромы имели конфликт с Моуринью Новости футбола Сегодня, 15:33 Брентфорд объявил об аренде защитника Тоттенхэма
Прогнозы на спорт
Теннис Сегодня Элина Свитолина – Виктория Томова прогноз и ставки на матч 18 января 2024 года Теннис Сегодня Варвара Грачова – Даяна Ястремская прогноз и ставки на матч 18 января 2024 года Баскетбол 18 янв 2024 Иллаварра Хокс — Каирнс Тайпенс прогноз и ставки на матч 18 января 2024 года Футбол 18 янв 2024 Брисбен Роар — Макартур прогноз и ставки на матч 18 января 2024 года Баскетбол 18 янв 2024 Анадолу Эфес — Барселона прогноз и ставки на матч 18 января 2024 года Футбол 18 янв 2024 Кот-д'Ивуар — Нигерия прогноз и ставки на матч 18 января 2024 года от Оливера Вайта Баскетбол 18 янв 2024 Виртус Болонья — АСВЕЛ прогноз и ставки на матч 18 января 2024 года Футбол 18 янв 2024 Юнионистас – Барселона прогноз и ставки на матч 18 января 2024 года Футбол 18 янв 2024 Фамаликан – Брага прогноз и ставки на матч 18 января 2024 года Футбол 18 янв 2024 Наполи – Фиорентина прогноз и ставки на матч 18 января 2024 года от Сергея Ковальчука