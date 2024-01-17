Майнц – Унион Берлин прогноз и ставки на матч 19 января 2024 года

Прогноз на матч Унион не проиграет Коэф.: 1.65 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.90 Сделать ставку

В матче 18-го тура немецкой Бундеслиги Майнц на своем поле сыграет против Унион Берлин. Команды ведут борьбу за выживание и их противостояние обещает быть крайне интересным, ведь речь идет о прописке в элите немецкого футбола. Встреча состоится 19 января 2024 года.

Майнц

В прошлом туре аутсайдер чемпионата не смог обыграть Вольфсбург (1:1) и теперь попытается набрать важнейшие три очка уже в домашней игре.

После 17-ти сыгранных матчей Майнц идет в зоне вылета на 16-й строчке и отстает от спасительной зоны на три очка. В последних пяти матчах команда ни разу не победила, дважды потерпев поражения и трижды сыграв вничью.

В этом сезоне на счету Майнца лишь одна победа в чемпионате и это худший показатель среди всех участников соревнований.

Унион Берлин

Унион Берлин в минувшем туре играл с Фрайбургом и команды голов не забивали. После 17-ти туров коллектив идет на 15-м месте (сразу над Майнцем) и имеет отрыв от зоны вылета в три очка.

В последних пяти играх национального первенства Унион Берлин добыл две победы при одном поражении. Команда еще в этом сезоне играла в Лиге чемпионов и у нее достаточно сильный состав, чтобы остаться в элите немецкого футбола.

История противостояния

Унион Берлин не проигрывает Майнцу в гостевых матчах Бундеслиги последние 2 встречи. В то же время Унион Берлин не выигрывает на выезде уже 7 матчей лиги. В последнем матче Бундеслиги (20 августа 2023) Унион Берлин разгромил Майнц со счетом 4:1.

Прогноз на матч Майнц — Унион Берлин

Обе команды жаждут победы, но атака Майнца не блещет результативностью, а оборона Униона Берлина достаточно крепкая. Поставлю на то, что гости не проиграют.

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