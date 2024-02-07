Майами Хит – Сан-Антонио Сперс прогноз и ставки на матч 8 февраля 2024 года

Прогноз на матч П1(-6,5) Коэф.: 1.68 100% -й бонус на первый депозит 100% 5.00 Сделать ставку

Предлагаем вниманию наших читателей свой прогноз на матч Майами Хит – Сан-Антонио Сперс, соперники встретятся в рамках регулярного чемпионата НБА.

Майами Хит

Для Хит этот сезон складывается неплохо, хотя есть куда расти, с результатом 27 побед при 24 поражениях команда идет восьмой на Востоке, отставание от топ-6 составляет всего две победы, при этом есть игра в запасе. В последней встрече Майами уверенно одолел дома прямого конкурента Орландо со счетом 121:95. Упомянутая победа стала третьей в четырех матчах, так что команда сейчас в хорошей форме.

Сан-Антонио Сперс

Фанатам Сперс наверняка больно заглядывать в турнирную таблицу, там их любимцы последние на Западе, с результатом 10 побед в 50 игр, хуже играют считанные команды, но они представляют другую конференцию. В последней встрече команда уступила на своем паркете Кливленду со счетом 101:117, это поражение стало четвертым подряд. Здесь не поможет даже Грегг Попович, который давно тренирует Сперс. Сейчас главное выжать максимум с этого провального сезона, чтоб выглядеть солидно в следующем.

Интересные факты о матче и история личных встреч

Команды пересекались раз в нынешней регулярке, тогда Майами одержал выездную победу со счетом 118:113.

На своем паркете Хит играют с переменным успехом, 14 побед при 12 поражениях.

Сперс проиграли 19 из 24 выездных встреч в этом сезоне.

Майами Хит – Сан-Антонио Сперс Прогноз

Хозяева в этой встрече фавориты, они лучше проводят сезон и имеют турнирную мотивацию, Сан-Антонио уже давно не мечтает о плей-офф, но на игроков не давит результат. Мы считаем, что Хит смогут добиться успеха на своем паркете, ставим на их победу с форой -6,5 очков.

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