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Майами Хит – Сан-Антонио Сперс прогноз и ставки на матч 8 февраля 2024 года

Ковальчук Сергей Ковальчук Сергей Експерт Dailysports
Майами Хит - Сан-Антонио Сперс прогноз
Майами Хит Майами Хит
НБА Сегодня, 19:30 Майами Хит - Сан-Антонио Сперс
Майами, Kaseya Center
Сан-Антонио Сперс Сан-Антонио Сперс
Прогноз на матч П1(-6,5)
Коэф.: 1.68
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100%
1хБет 5.00
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Предлагаем вниманию наших читателей свой прогноз на матч Майами Хит – Сан-Антонио Сперс, соперники встретятся в рамках регулярного чемпионата НБА.

Майами Хит

Для Хит этот сезон складывается неплохо, хотя есть куда расти, с результатом 27 побед при 24 поражениях команда идет восьмой на Востоке, отставание от топ-6 составляет всего две победы, при этом есть игра в запасе. В последней встрече Майами уверенно одолел дома прямого конкурента Орландо со счетом 121:95. Упомянутая победа стала третьей в четырех матчах, так что команда сейчас в хорошей форме.

Сан-Антонио Сперс

Фанатам Сперс наверняка больно заглядывать в турнирную таблицу, там их любимцы последние на Западе, с результатом 10 побед в 50 игр, хуже играют считанные команды, но они представляют другую конференцию. В последней встрече команда уступила на своем паркете Кливленду со счетом 101:117, это поражение стало четвертым подряд. Здесь не поможет даже Грегг Попович, который давно тренирует Сперс. Сейчас главное выжать максимум с этого провального сезона, чтоб выглядеть солидно в следующем.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • Команды пересекались раз в нынешней регулярке, тогда Майами одержал выездную победу со счетом 118:113.
  • На своем паркете Хит играют с переменным успехом, 14 побед при 12 поражениях.
  • Сперс проиграли 19 из 24 выездных встреч в этом сезоне.

Майами Хит – Сан-Антонио Сперс Прогноз

Хозяева в этой встрече фавориты, они лучше проводят сезон и имеют турнирную мотивацию, Сан-Антонио уже давно не мечтает о плей-офф, но на игроков не давит результат. Мы считаем, что Хит смогут добиться успеха на своем паркете, ставим на их победу с форой -6,5 очков.

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Прогноз на матч П1(-6,5)
Коэф.: 1.68
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