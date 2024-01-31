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Майами Хит — Сакраменто Кингз прогноз и ставки на матч 1 февраля 2024 года

Мартин Свобода Мартин Свобода Експерт Dailysports
Майами Хит - Сакраменто Кингз прогноз
Майами Хит Майами Хит
НБА Сегодня, 18:30 Майами Хит - Сакраменто Кингз
Майами , Kaseya Center
Сакраменто Кингз Сакраменто Кингз
Прогноз на матч П2(+4)
Коэф.: 1.6
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В рамках регулярного чемпионата НБА состоится поединок между Майами и Сакраменто. Встреча пройдет в ночь на четверг, 1 февраля. Начало игры запланировано на 01:30 по центрально европейскому времени.

Майами Хит

Команда не впечатляет своими результатами в течении этого сезона, однако сохраняет вполне неплохие шансы на выход в плей-офф и продолжение борьбы.

Хит после 47-ми матчей с 24-мя победами в активе расположились на восьмом месте в турнирной таблице Восточной конференции. Примечательно, что после поражения от Бруклина в овертайме Майами не может победить уже на протяжении двух недель.

Сакраменто Кингз

В отличие от своего следующего соперника Кингз находятся в хорошей форме, что подтверждают успешными результатами в последнее время. Лидеры Сакраменто Фокс и Сабонис демонстрируют отличную результативность, а много чего на паркете зависит именно от них.

В 45-ти матчах Кингз добились 27-ми побед и по праву занимают высокое пятое место среди команд Западной конференции.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • Майами Хит проиграли семь последних поединков.
  • Баскетболисты Сакраменто имеют серию из четырех побед подряд.
  • В прошлом сезоне команды обменялись домашними победами.

Майами Хит — Сакраменто Кингз Прогноз

Команда хозяев считается небольшим фаворитом, однако в связи с плохой игровой формой в последних матчах ставка на победу Хит выглядит слишком рискованной. Предлагаю поставить на триумф Сакраменто с форой +4.

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Прогноз на матч П2(+4)
Коэф.: 1.6
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