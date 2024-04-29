Майами Хит – Бостон Селтикс прогноз и ставки на матч 30 апреля 2024 года

Прогноз на матч Тотал больше 205,5 Коэф.: 1.76 100% Бонус на первый депозит 100$ 4.65 Сделать ставку

На 30 апреля по среднеевропейскому времени запланировано целых пять встреч в плей-офф НБА. Эксперты Dailysports подготовили свой прогноз на матч Майами Хит – Бостон Селтикс.

Майами Хит

Хоть Майами и пробились с трудом в плей-офф, больших достижений от них не ждут, к тому же они играют против лучшей команды регулярного чемпионата. Счет в серии вполне рабочий, хотя есть мнение, что свою встречу Хит выиграли где-то нелогично, возможно соперник недооценил.

Майами имеет четыре кадровые потери перед этой встречей, главная из которых Джимми Батлер, он является главной звездой и лидером команды Определенное сопротивление команда может оказать, но бороться против такого Бостона без ключевого игрока практически невозможно. Предстоящая битва станет во многом ключевой, если брать борьбу в серии.

Бостон Селтикс

В этом сезоне Селтикс сами задали высокую планку, когда показали лучшие результаты во всей лиге, теперь от команды ждут борьбы за титул. Пока дела в плей-офф идут неплохо, хотя Бостон и умудрился проиграть одну встречу на своем паркете. Команда в целом выглядит сильнее соперника, показательной была победа в последнем матче в гостях – 104:84.

Стыковые матчи это новый турнир, но Бостон явно сохранил силы на эту стадию, как минимум Майами они должны проходить без особых проблем, надо пользоваться потерями соперника.

Интересные факты о матче и история личных встреч

После трех матчей счет 2:1 в пользу Бостона, кажется, что есть еще интрига, хотя слабо вериться, что Майами сможет выдержать конкуренцию.

На своем паркете у Майами в 23 победы и 20 поражений, если учитывать и стыковые встречи.

У Бостона 28 побед и 14 поражений в гостях.

Майами Хит – Бостон Селтикс Прогноз

Даже не смотря на фактор чужого паркета, Бостон в этой встрече считается большим фаворитом. Селтикс действительно играет увереннее, а Майами не может показать свой максимум из-за кадровых проблем. Шансы гостей на успех выглядят предпочтительнее, хотя мы считаем приемлемой ставку на тотал меньше 205,5 очков.

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