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Майами Хит – Бостон Селтикс прогноз и ставки на матч 30 апреля 2024 года

Сергей Коваль Сергей Коваль Експерт Dailysports
Майами Хит - Бостон Селтикс прогноз Фото:https://www.si.com/ Автор неизвестен
Майами Хит Майами Хит
НБА 29 апр 2024, 19:30 Майами Хит - Бостон Селтикс
Майами, Kaseya Center
Бостон Селтикс Бостон Селтикс
Прогноз на матч Тотал больше 205,5
Коэф.: 1.76
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100$
БетВиннер 4.65
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На 30 апреля по среднеевропейскому времени запланировано целых пять встреч в плей-офф НБА. Эксперты Dailysports подготовили свой прогноз на матч Майами Хит – Бостон Селтикс.

Майами Хит

Хоть Майами и пробились с трудом в плей-офф, больших достижений от них не ждут, к тому же они играют против лучшей команды регулярного чемпионата. Счет в серии вполне рабочий, хотя есть мнение, что свою встречу Хит выиграли где-то нелогично, возможно соперник недооценил.

Майами имеет четыре кадровые потери перед этой встречей, главная из которых Джимми Батлер, он является главной звездой и лидером команды Определенное сопротивление команда может оказать, но бороться против такого Бостона без ключевого игрока практически невозможно. Предстоящая битва станет во многом ключевой, если брать борьбу в серии.

Бостон Селтикс

В этом сезоне Селтикс сами задали высокую планку, когда показали лучшие результаты во всей лиге, теперь от команды ждут борьбы за титул. Пока дела в плей-офф идут неплохо, хотя Бостон и умудрился проиграть одну встречу на своем паркете. Команда в целом выглядит сильнее соперника, показательной была победа в последнем матче в гостях – 104:84.

Стыковые матчи это новый турнир, но Бостон явно сохранил силы на эту стадию, как минимум Майами они должны проходить без особых проблем, надо пользоваться потерями соперника.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • После трех матчей счет 2:1 в пользу Бостона, кажется, что есть еще интрига, хотя слабо вериться, что Майами сможет выдержать конкуренцию.
  • На своем паркете у Майами в 23 победы и 20 поражений, если учитывать и стыковые встречи.
  • У Бостона 28 побед и 14 поражений в гостях.

Майами Хит – Бостон Селтикс Прогноз

Даже не смотря на фактор чужого паркета, Бостон в этой встрече считается большим фаворитом. Селтикс действительно играет увереннее, а Майами не может показать свой максимум из-за кадровых проблем. Шансы гостей на успех выглядят предпочтительнее, хотя мы считаем приемлемой ставку на тотал меньше 205,5 очков.

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Прогноз на матч Тотал больше 205,5
Коэф.: 1.76
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100$
БетВиннер 4.65
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