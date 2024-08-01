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Dailysports Прогнозы Магдебург должен стартовать с победы! Прогноз на матч Магдебург - Эльфсберг

Магдебург должен стартовать с победы! Прогноз на матч Магдебург - Эльфсберг

Иван Ткаченко Иван Ткаченко Експерт Dailysports
Магдебург - Элверсберг прогноз Фото: fc-magdeburg.de / Автор неизвестен
Магдебург Магдебург
Вторая Бундеслига Германия 03 авг 2024, 07:00 Магдебург - Элверсберг
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Германия, Magdeburg, MDCC-Arena
Элверсберг Элверсберг
Обзор H2H Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Победа Магдебург
Коэф.: 1.97
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ml_179352 Промокод скопирован
Мелбет 4.80
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Один из поединков в рамках первого тура Второй Бундеслиги будет сыгран в субботу на «МДСС-Арене», где местный Магдебург примет Эльфсберг. Предлагаем прогноз на этот поединок от команды экспертов Dailysports.

Магдебург

«DerClub» в прошлом сезоне занял только 14-е место во Второй Бундеслиге. При этом Магдебург ужасно провёл концовку сезона, оформив только одну победу в последних 10-ти матчах регулярного сезона. К счастью, запаса прочности хватило и команда была далека от борьбы за выживание, так как отставание от зоны вылета составило шесть очков.

В рамках подготовки к старту в новом сезоне команда Кристиана Титза провела ряд товарищеских поединков, в которых продемонстрировала, что тренерский штаб находится на правильном пути. Так, Магдебург обыграл БФК Динамо со счётом 3:0, Цюрих (4:0) и Норвич (1:0), сыграл вничью с Баварией IIи Бохумом, а в последнем спарринге уступила в родных стенах Сампдории со счётом 2:4.

Эльфсберг

Команда Хорста Штеффана в прошлом сезоне выступила не намного лучше своего соперника по первому туру. Команда финишировала на 11-м месте в турнирной таблице, набрав в 34-х матчах 43 балла. От зоны вылета команду отделило 11 очков. В последних пяти официальных матчах Эльфсберг оформил только одну победу при трёх поражениях.

В рамках летнего межсезонья подопечные Хорста Штеффена провели пять товарищеских поединков, в которых не особо впечатлили. Так, обыгран был только Эйпен со счётом 4:1, тогда как команда уступила Фортуне (0:1) и Хоффенхайму (1:3) в родных стенах. В заключительном матче сборов Эльфсберг дома сыграл вничью с Виктория Кёльн (1:1).

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • В прошлом сезоне Эльфсберг оформил выездную победу со счётом 2:1, а матч на поле Эльфсберга завершился со счётом 0:0
  • В 4-х матчах из пяти последних с участием Эльфсберга сыграла ставка на «Обе забьют»
  • В трёх матчах из шести последних с участием Магдебурга сыграла ставка на «Тотал больше 2.5»

Магдебург – Эльфсберг прогноз

Букмекеры отдают преимущество в этом матче хозяевам, оценивая победу Магдебурга с коэффициентом 1.97. Магдебург лучше выглядел в межсезонье и наша ставка здесь «Победа Магдебурга».

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Прогноз на матч Победа Магдебург
Коэф.: 1.97
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Мелбет 4.80
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